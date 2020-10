SOS Travel: bloedbad reissector in the picture bij Europese Commissie

“We kijken terug op een zeer geslaagde dag”, zo laat Christel Somers (initiatiefneemster Sink Or Save/SOS Travel) een dag na het Save Or Sink Event in Brussel weten aan TravelPro. Daarnaast is de organisatie blij dat het niet alleen organisatorisch een geslaagde dag is geweest met een opkomst van ruim 400 reisprofessionals, maar dat er ook vooraf gestelde doelen zijn bereikt; “De eerste contacten zijn gelegd met de Europese Commissie.”

Het is snel gegaan met het initiatief van Somers, die zich ondertussen omringt ziet met een twintigtal collega’s om alle acties die worden georganiseerd door SOS Travel in goede banen te leiden. De besloten Facebook-groep groeide in korte tijd naar 4.500+ leden en vanuit heel Europa steunen reisbedrijven en reisprofessionals het initiatief , waarbij financiële steun gedoneerd kan worden via de crowdfundingsactie. Somers: “Iedereen die in Europa in de reissector werkt heeft met de Europese Unie te maken en met de verschillende reisadviezen.”

De organisatie die zichzelf in de loop der tijd heeft neergezet als ‘Europees initiatief’, of, initiatief voor de Europese reissector, riep in de dagen en weken voorafgaand het event iedereen op om naar Brussel te komen. Echter kwam er een week geleden een oranje reisadvies voor heel België waardoor veel Nederlandse reisprofessionals waarschijnlijk niet naar Brussel reisden. Somers vindt het spijtig dat er weinig Nederlanders aanwezig konden zijn nu België een oranje reisadvies heeft. “Toch waren er Nederlanders aanwezig en dat waarderen wij ontzettend.”

Vanuit alle Belgische provincies vertrokken er vanuit zeker twintig plaatsen transfers richting Brussel, die gratis werden verzorgd door tien verschillende busmaatschappijen. Somers laat weten enorm blij te zijn met alle hulp en met alle mensen die op het event zijn afgekomen. “Er komt ontzettend veel kijken bij de organisatie van zo’n event en achteraf mogen we blij zijn met alle publiciteit die er is gegenereerd. Ook in België hebben we te maken met strengere maatregelen met betrekking tot het coronavirus, maar we kregen van de politie complimenten over de organisatie.”

Net als het initiatief ‘Reisbranche in geweer tegen reisadviezen’ van TravelPro en TravMagazine vraagt ook SOS Travel aandacht voor de continu wijzigende reisadviezen en verschillen in reisadvies per EU-land bij de Europese Commissie. Het Belgische initiatief den terecht aangeboden als vakantiebestemming. Wij kunnen geen enkele verre reis aanbieden. Voor ons is dit broodroof. Bepaalde reisorganisatoren die gespecialiseerd zijn in verre bestemmingen hebben hierdoor sinds maart enkel kosten, geen inkomsten.

Volgens Somers is de groep op het juiste moment met de juiste mensen gestart. “In de organisatie zitten allemaal mensen met elk hun expertise. We geraken waar we willen zijn en op een rustige manier.” Belgische brancheverenigingen nemen geen deel in de dagelijkse organisatie. “Koen van den Bosch (VVR) heeft gisteren een toespraak gedaan. Men weet waar we mee bezig zijn en zij laten ons ook ons ding doen. Voor de organisatie van het één en ander zijn we een crowdfunding gestart.”

In België is verder geen sprake van bijvoorbeeld NOW, waar Nederlandse bedrijven gebruik van kunnen maken om te overleven. Somers: “Een NOW hebben wij in België nog niet. Wij hebben eenmalig voor augustus en september een premie gehad met een plafond van 15.000, afhankelijk van het inkomstenverlies. Daarmee hebben we nu een klein beetje adem, maar in België moeten we iedere maand aan de bel trekken om te zien of we nog iets kunnen krijgen. We leven van maand tot maand.”

Het lijkt er nu van te gaan komen dat er, zoals in het wensenlijstje van SOS Travel was opgenomen, dialoog gaat komen met politici. “Het is niet pompen of verzuipen meer, maar verdrinken. Enkel een reddingboei kan ons nog helpen. Daarom vragen we nu een concreet lange termijn reddingsplan voor onze sector en in dit geval specifiek voor de reisbureau- en reisorganisatorensector die meestal vergeten wordt. Betrek ons bij het beleid. Er zijn bewijzen dat reizen coronaproof kunnen doorgaan. Het is dus belangrijk dat de politiek niet enkel aan tafel zit met de virologen, maar ook met experts uit de sector zelf”, zo liet de organisatie eerder weten.

