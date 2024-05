Vanaf 3 november vliegt Corendon Dutch Airlines naar Bonaire. Corendon zegt dat dit volgt op het succes van de vluchten naar Curaçao en de groeiende vraag naar vakanties op Bonaire.

Corendon vliegt twee keer per week, op woensdag en zondag, met het eigen vliegtuig (A350) naar Bonaire. De vlucht naar Bonaire is een combi-vlucht met de route Curaçao (AMS-CUR-BON-AMS). Op Curaçao maakt het toestel een tussenlanding en komt een nieuwe crew aan boord. Het betreft een lijndienst, dus het is ook mogelijk om losse tickets te kopen, zonder hotelarrangement.

Gunay Uslu, CEO van Corendon: “Bonaire is zo’n prachtig eiland, dus ik ben heel blij dat we nu zelf vluchten kunnen gaan aanbieden. Reizigers kunnen kiezen voor een aantal spectaculaire hotels waar Corendon mee samenwerkt. Of je boekt gewoon een los ticket om vrienden of familie in Nederland of op Bonaire te bezoeken. Dankzij de ervaring die we inmiddels hebben met vliegen naar Curaçao, is het eigenlijk een logische stap om onze dienst uit te breiden naar Bonaire.”

Corendon biedt ook verschillende accommodaties op Bonaire, zoals de exclusieve partnerschappen met Van der Valk Plaza Island Residence, Resort Bonaire en Belnem House Bonaire. In totaal bestaat het aanbod uit twintig accommodaties, inclusief het aanbod van By June.