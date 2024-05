Corendon biedt Zanzibar weer aan als winterzonbestemming, dat maakt de reisorganisatie vandaag bekend.



Vakantiegangers kunnen vanaf 27 oktober tot eind maart 2025 met rechtstreekse vluchten van KLM weer naar Zanzibar reizen. De vluchten vertrekken op donderdag en zondag vanaf luchthaven Schiphol. De reisorganisatie heeft een aanbod van twaalf hotels samengesteld, met vier- en vijfsterrenaccommodaties, variërend van logies, met ontbijt, tot all inclusive.

Diverse bestemming

Het veelzijdige tropische Zanzibar wordt steeds geliefder als winterzonbestemming. Het eiland biedt niet alleen prachtige witte zandstranden en helderblauw water, perfect voor snorkelaars en duikers, maar ook een overvloed aan natuur en cultuur. In het Jozani Forest National Park kunnen bezoekers unieke natuur bewonderen, waaronder de zeldzame rode franjeaap, die alleen op Zanzibar voorkomt. Voor een culturele ervaring is een bezoek aan Stone Town, het historische centrum van Zanzibar-Stad, een must. Dit oude centrum staat bovendien op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.