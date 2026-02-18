Van mediterrane klassiekers met een verrassende twist tot wintercruises in een rustiger tempo: rederijen presenteren een rijk palet aan nieuwe routes en bijzondere afvaarten in het Middellandse Zeegebied. Een overzicht van het meest opvallende cruisenieuws.



Holland America Line

Holland America Line komt dit jaar met een veertiendaagse Mediterranean & Atlantic Treasures: Lisbon Overnight, met vertrek op 21 november. Deze cruise bezoekt zeven havens in Spanje, Portugal en Gibraltar: Cadiz (Sevilla), Málaga (Granada), Alicante, Cartagena (Murcia), Gibraltar en Leixoes – en heeft een overnachting in Lissabon, zodat gasten zich nog meer kunnen onderdompelen in de bestemming. In Lissabon kunnen gasten excursies boeken naar de twee UNESCO-Werelderfgoedlocaties van de stad: de Belém toren en het Jerónimos klooster. De reis is ook bijzonder, omdat Holland America Line voor het eerst in bijna tien jaar de Middellandse Zee verkent vanuit Rotterdam.

MSC Cruises

Vanaf 4 april 2026 vaart MSC Lirica vanuit Venetië-Marghera (Italië) naar enkele van de best bewaarde geheimen van het oostelijke Middellandse Zeegebied, waaronder het schilderachtige Kotor (Montenegro), de rustige kusten van Syros (Griekenland) en het charmante Ancona (Italië). Daarnaast genieten gasten van een overnachting in Mykonos (Griekenland), wat de mogelijkheid biedt om de beroemde zonsondergangen en het bruisende nachtleven van het eiland te ervaren. Vanaf 24 april 2026 vertrekt MSC Divina vanuit Civitavecchia (Rome) en vaart vanuit het westelijke Middellandse Zeegebied naar enkele van de meest spectaculaire bestemmingen in het oostelijke Middellandse Zeegebied. Hoogtepunten zijn onder meer Mykonos (Griekenland), de UNESCO-werelderfgoedsite Efeze via Kuşadası (Turkije), de betoverende turquoise baaien van Marmaris (Turkije) en Napels (Italië), de toegangspoort tot het legendarische Pompeï.

Silversea Cruises

Dit jaar vindt opnieuw de Venetian Society Reunion Voyage 2026 plaats, van 19 juni tot en met 1 juli aan boord van de Silver Shadow. Deze twaalfdaagse Middellandse Zee-cruise vertrekt en eindigt in Nice en verkent zowel iconische kustbestemmingen als verborgen schatten in Italië, van Toscane en Sicilië tot Malta en de Franse Rivièra. Gasten kunnen rekenen op exclusieve recepties aan boord, culinaire belevenissen en meer dan honderd zorgvuldig samengestelde excursies aan wal, waarmee Silversea haar meest loyale gasten blijft belonen met uitzonderlijke reiservaringen. Komend jaar maken de schepen van de Nova Class maar liefst vijftig cruises in het Middellandse Zeegebied maken. Nieuwe, kortere en onderling combineerbare cruises aan boord van de Silver Nova en Silver Ray maken het mogelijk om aan te leggen in kleinere, exclusieve havens, zoals Saint-Tropez, Portofino en Rijeka, voor een nog intensere beleving. Dankzij het vernieuwende asymmetrische ontwerp brengen de Nova Class-schepen de gasten dichter bij het landschap van elke bestemming en bieden zij ononderbroken uitzichten op de mooiste kustlijnen van de regio, van de kliffen van Santorini en de havens van Dubrovnik tot de pastelkleurige dorpjes langs de Amalfikust.

Regent Seven Seas Cruises

Tijdens de Culinary Delights, een cruise van elf nachten die op 7 september 2026 vanuit Amsterdam vertrekt, reizen gasten aan boord van Seven Seas Mariner en worden de iconische Atlantische kust van Europa en de oevers van het Middellandse Zeegebied verkend, met maar liefst 72 inbegrepen excursies aan land. De reis vertrekt vanuit Amsterdam en omvat een overnachting in Bordeaux, Frankrijk, wereldwijd bekend als dé wijnhoofdstad, met legendarische wijngaarden en historische châteaus. De route voert verder langs Lissabon, met haar elegante architectuur en de middeleeuwse wijk Alfama, en Porto, bekend om haar UNESCO-erkende charme langs de rivier. Ook Sevilla, bereikbaar via Cádiz, staat op het programma en laat reizigers kennismaken met de passie en cultuur van Andalusië. De reis vervolgt naar Málaga aan de Costa del Sol en eindigt in Barcelona, waar iconen als de Sagrada Família en Park Güell de artistieke rijkdom van de stad benadrukken.



Oceania Cruises

Oceania Allura van Oceania Cruises brengt de winter van 2027–2028 volledig door in de Middellandse Zee, dat is de eerste keer dat de rederij dit doet. Het gaat om zeventien cruises, met een reisduur variërend van negen tot zesentwintig dagen. Van Barcelona in het westen van de Middellandse Zee tot het culturele kruispunt Istanbul in het oosten ontvouwt Oceania Cruises een rijk palet aan bestemmingen vol geschiedenis en karakter. In de Baai van Kotor in Montenegro rijzen imposante kalkstenen kliffen op rond de middeleeuwse oude stad, die uitnodigt tot ontspannen wandelingen door de straatjes. Cagliari op Sardinië biedt daarentegen het hele jaar door kustcharme, met koelere, zonovergoten stranden die zich uitstekend lenen voor een ontspannen ontdekkingstocht. ‘Wintercruises in de Middellandse Zee kennen een volledig ander tempo en een andere sfeer dan in de zomermaanden’, aldus Jason Montague (Chief Luxury Officer van Oceania Cruises). ‘Dankzij langere ligdagen en overnachtingen in de havens krijgen onze gasten volop de tijd om te genieten van de rijke smaken en tradities van het seizoen.’

Explora Journeys

Het nieuwste schip in de vloot van Explora Journeys, EXPLORA V, wordt in december 2027 in de vaart genomen en kiest daarbij voor een onderscheidende start in de Middellandse Zee. De eerste reeks cruies verkent deze regio juist in het winterseizoen, wanneer zachter licht en koelere temperaturen zorgen voor een intieme kennismaking met cultuur en geschiedenis. De inaugurele cruises doen 27 bestemmingen in negen landen aan, met een eerste aanloop in Salerno, de toegangspoort tot de Amalfikust. Ruime tijd aan wal in plaatsen als Messina (Italië), Split, Dubrovnik en Kepez (Turkije) biedt volop gelegenheid voor verdieping, terwijl een overnachting in Istanboel het unieke samenspel van oost en west in deze stad echt tot leven brengt. Een hoogtepunt van het seizoen is oudejaarsavond in Napels. Gasten aan boord hebben vanaf zee een spectaculair uitzicht op het beroemde vuurwerk boven de stad, een sprankelende manier om het nieuwe jaar te verwelkomen.

Disney Cruise Line

Voor het eerst doet de Disney Dream dit jaar de eilandstad Cagliari aan, gelegen op Sardinië in Italië. Dit is een geheel nieuwe bestemming voor Disney Cruise Line. Wanneer de Disney Dream in de zomer terugkeert naar Europa, nodigt het schip gasten uit om te reizen langs ansichtkaartwaardige havens in Italië, Griekenland, Kroatië, Malta, Frankrijk, Spanje, Nederland, Noorwegen, België en het Verenigd Koninkrijk. De Disney Dream luidt de zomer in met een veertien-nachten durende trans-Atlantische oversteek van Fort Lauderdale in Florida naar Barcelona in Spanje. Met vertrek vanuit Barcelona of Civitavecchia, Italië, vaart de Disney Dream vervolgens zeven- tot twaalfdaagse cruises door de Middellandse Zee. Gasten bezoeken daarbij populaire Griekse eilanden, met onder meer de blauwgekleurde koepels van Santorini, de beroemde windmolens van Mykonos, eeuwenoude bezienswaardigheden op Rhodos en vele andere schilderachtige locaties.

Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line (NCL) heeft haar programma voor lente en zomer 2026 aangekondigd, met een sterke focus op bestemmingsgerichte reizen in Europa. De nieuwe routes omvatten onder meer cruises in de Middellandse Zee, van zeven tot veertien dagen.In de Middellandse Zee zullen schepen, zoals Norwegian Viva, negen- en tiendaagse cruises aanbieden naar bestemmingen in Italië, Griekenland en Turkije. Een aantal routes biedt late vertrekken of overnachtingen, zoals in Istanbul en Santorini, om reizigers meer tijd te geven om de cultuur en sfeer van deze steden te ervaren. Met deze uitbreiding biedt NCL reizigers in 2026 meer mogelijkheden om Europese bestemmingen intensief te verkennen, met flexibele vertrekhavens en gevarieerde reisopties.



TUI Cruises

Voor de zomer van 2026 zet Mein Schiff stevig in op de Middellandse Zee, met zowel westelijke als oostelijke routes. In het westen vaart onder meer Mein Schiff Flow vanuit Palma de Mallorca op negen- tot tiendaagse cruises langs hoogtepunten in Spanje, Frankrijk en Italië, met varianten richting Iberië en Marokko. De oostelijke Middellandse Zee wordt bediend door onder andere Mein Schiff 5, met zeven- en veertiendaagse routes tussen Palma en Heraklion, inclusief Griekse eilanden en bestemmingen als Athene en Istanbul. Daarmee biedt de rederij in de zomermaanden een brede mix van cultuur, eilanden en klassieke mediterrane havens.

Dit artikel staat in Travelpro Middellandse Zeegebied, die in februari is verschenen. Meer weten over dit gebied? Lees Travelpro gratis via onderstaande link.