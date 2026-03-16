Piratenlegendes en verborgen eilandschatten, dagdromen en cocktails, weelderig groen en helder blauw, kleurrijke vissen en natuur, maar boven alles ontdekken en avontuur. Dat is voor mij het ultieme eilandgevoel. Dit gevoel, dat je nergens op het vasteland lijkt te kunnen krijgen, vond ik jaren geleden op een onbewoond eilandje in het Caribisch gebied. Afgezonderd van de rest van de wereld dronk ik een rum-cola (met Caribische verhoudingen) terwijl de zachte golven het witte zandstrand op kropen en mijn iets te dicht bij de zee geplaatste snorkelset meenamen. Ik stond op en pakte mijn snorkelset. Terwijl ik keek naar het kristalheldere wateroppervlak waarin de palmbomen werden weerspiegeld en ik doorhad dat de dingen die er nu echt toe deden allebei in mijn handpalmen zaten, voelde ik: dit is het ultieme eilandgevoel!

Dit ‘eilandgevoel’ is mij altijd bijgebleven en het was het begin van mijn droom als tengere twintigjarige om dit ooit te kunnen delen met anderen. Jaren later ging ik op zoek naar plekken waar massatoerisme niet bestaat, waar je je als een avonturier voelt in plaats van een toerist, waar regenwouden en stranden nog ongerept zijn, waar lokale families boutique hotels runnen met oprechte liefde, waar je los van de gebaande paden nieuwe plekken kunt ontdekken, waar excursies worden uitgevoerd door kleine ondernemers die met passie vertellen over hun unieke eiland, waar je echt even afgezonderd bent van die snel draaiende wereld en waar alles samenkomt in dat unieke eilandgevoel.

Zeven prachtige Caribische eilanden met, in mijn ogen, de perfecte cocktail van alles wat een eiland speciaal en bijzonder maakt, waren het resultaat! Dominica is ruw, ongerept en er is weinig toerisme. Barbados is kleurrijk, sfeervol en heeft prachtige kleine baaitjes met glashelder water. St. Lucia is magisch mooi en heeft veel kleinschalige, familiegerunde hotels. Op de Britse Maagdeneilanden voel je je echt even alleen op de wereld terwijl je snorkelt voor de kust van kleine onbewoonde eilandjes. Jamaica heeft prachtige natuur vol met ‘hidden gems’, zoals de Blue Hole in het regenwoud of de Dunn’s River Falls. St. Barth is kleinschalig en heeft verschillende stranden waar je vaak als enige bent en de Bahama’s zijn geweldig als je echt even één wilt worden met jezelf en de prachtige onderwaterwereld die zich overal om je heen bevindt!

Als eigenaar van het kersverse Oceans and Islands ben ik nog steeds diezelfde dromer die ooit met natte voeten en een snorkel in zijn hand op een verlaten strand stond, gedreven door een passie voor paradijselijke eilanden, het blij maken van mensen en het laten ervaren van de magie van deze bijzondere plekken.

Daniel Smit

Oceans and Islands

Lid van de VvKR