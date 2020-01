“De consument heeft veel vertrouwen in het reisbureau”, dat laten Arjan Kers (CEO TUI Nederland) en Dimitri Joannides (Sales Manager TUI Nederland) weten tijdens een gesprek met TravelPro. “De consument komt graag naar de winkel, wil persoonlijke service, gemak en worden ontzorgd. Wanneer het een keer fout loopt, dan zie je dat ze online blijven zoeken met hun vragen, maar dat ze in het reisbureau altijd een antwoord krijgen”, aldus Kers.

TUI opende in juni van vorig jaar een Experience Store in Utrecht. Kers laat weten dat de touroperator aan het kijken is wat de lessen zijn die er uit te halen zijn. “Daar moet je de klant bij betrekken, dat was ook de boodschap op het Travel Congres. De consument neemt steeds meer de touwtjes in handen en bepaalt zelf wanneer, met wie en waarover hij wil communiceren. Daar moeten wij rekening mee houden. We zien om ons heen dat er veel geïnvesteerd wordt in technologie, maar vaak wordt daarin een echte focus op de klant uit het oog verloren. Het is de klant die voor veranderingen, innovatie en zelfs disruptie gaat zorgen. Wij willen daarin voorop lopen en innovatieve technologie inbrengen die omarmd wordt door de klant.”

Joannides laat weten dat het aantal partijen dat het aanbod van TUI wil verkopen toeneemt. “Steeds meer partijen zoeken contact, omdat we capaciteit in de markt hebben qua bedden en stoelen. We zijn heel blij met het bestaande distributienetwerk en zijn dan ook heel selectief met het aannemen van nieuwe partners.”

TUI Sensimar wordt dit jaar TUI BLUE For Two, TUI Family Life wordt TUI BLUE For Families en TUI BLUE wordt TUI BLUE For All. Joannides: “Alles wordt deze zomer samengebracht onder het overkoepelende merk TUI BLUE. Daarnaast is het goed om te weten dat de Paloma Hotels in de A-categorie zullen vallen. De Paloma keten heeft hoogwaardige hotels die voorheen in het Thomas Cook portfolio zaten. Daarnaast zijn we TUI Exclusive verder aan het aankleden. De klant wordt bijvoorbeeld voor vertrek thuis met een taxi opgehaald en ook bij aankomst op de bestemming met een taxi naar het hotel gebracht. Het is een manier om het pakketproduct nog aantrekkelijker te maken.”

“Daarnaast gaan we natuurlijk focussen op bestemmingen die belangrijk zijn. We kijken wat de markt nodig heeft. Twee vluchten per week naar Paramaribo, ruim voldoende capaciteit naar Kaapverdië en de nieuwe bestemmingen Djerba en Thassos (ook op de studiereiskalender). En we gaan meer inzetten op familierondreizen. Nieuw is eveneens dat we rondreizen hebben opgenomen in de studiereiskalender; reisagenten kunnen mee gaan op een reguliere rondreis en zo het product echt ervaren. We zullen het dit jaar steeds vaker over ‘verkoopprofessionals’ hebben. Die term omvat een breder scala aan professionals zoals reisagenten, ZRA’s, content managers en affiliate partners”, aldus Joannides.

Lees het volledige interview in TravelPro #4 die dit weekend verschijnt.

