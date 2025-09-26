Transavia organiseerde gisteravond op haar hoofdkantoor de Late Summer Party 2025 waarmee het haar partners bedankt voor de samenwerking. Marcel de Nooijer, CEO van de luchtvaartmaatschappij, vertelde de bezoekers over het 60-jarig jubileum van Transavia, blikte terug op de zomer en ging in op de populariteit van luchtvaart in Nederland.

“Wij kijken met enige tevredenheid terug op de zomer. Dit jaar hebben we echt een jump gemaakt in de operationele stabiliteit. Ik ben bijzonder trots op alle collega’s die de operatie waar hebben gemaakt”, aldus De Nooijer.

Jubileum

Op 21 oktober wordt het 60-jarig bestaan van Transavia gevierd. Eerder stond het 60-jarig jubileum al centraal, onder andere tijdens het ophalen van de twaalfde Airbus in Hamburg. De Nooijer: “Deze is in de prachtige, originele livery die is ontworpen door Thijs Postma, gespoten. Dat heeft heel veel aandacht gekregen en we hebben gezien dat Nederland het merk Transavia omarmt. Transavia roept heel veel emotie op bij mensen die er hele bijzondere en dierbare herinneringen aan hebben. Dat vervult ons dan weer met trots.”

Brand refreshen

“We willen jullie met dit nazomerfeest bedanken voor jullie support in deze tijd. Luchtvaart blijft werkelijk een fantastische business om in te werken. Vliegen is waanzinnig populair in Nederland. Meer dan 77% van de Nederlanders draagt vliegen een warm hart toe, omdat men nu eenmaal op die mooie bestemmingen wil vliegen en het liefst hebben we dat natuurlijk met Transavia”, aldus De Nooijer. Transavia heeft inmiddels dertien nieuwe Airbussen. De Nooijer: “Dat is een ongeluksgetal, dus in november komt nummer veertien in een hele mooie livery. Dan gaan we ook ons brand een beetje refreshen.”

Er waren ruim 100 bezoekers op de Summer Party waar zanger Rolf Sanchez een optreden verzorgde.