Vanaf woensdag 17 september zijn de vliegtickets van Transavia voor het zomerseizoen van 2026 te boeken. de airline introduceert nieuwe zonnige bestemmingen en vliegt daarnaast weer naar vele vertrouwde favorieten binnen Europa en Noord-Afrika. Daarnaast zijn enkele populaire charterbestemmingen nu voor het eerst ook direct te boeken op de website.

Transavia breidt het zomernetwerk verder uit, met een mix van nieuwe routes naar zowel bestaande als nieuwe bestemmingen:

Amsterdam – Alghero (Sardinië, Italië) Amsterdam – Palermo (Sicilië, Italië) Eindhoven – Olbia (Sardinië, Italië) Rotterdam – Catania (Sicilië, Italië)



Daarnaast worden zes bestemmingen, die Transavia voorheen alleen in opdracht van touroperators vloog, dit jaar ook als lijndienst aangeboden:

Amsterdam – Skiathos, Karpathos & Lesbos (Griekse eilanden) Amsterdam – Hurghada & Marsa Alam (Egypte) Amsterdam – Antalya (Turkije)



Deze bestemmingen zijn vanaf 17 september ook rechtstreeks te boeken bij Transavia.

De vraag naar de Mediterraanse zon blijft onverminderd hoog. Daarom investeert Transavia ook dit seizoen in Italiaanse bestemmingen, met nieuwe routes naar Sardinië en Sicilië. Door te vertrekken vanaf meerdere Nederlandse luchthavens (Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam) blijft het aanbod bovendien toegankelijk voor klanten vanuit heel Nederland. De nieuwe bestemming Alghero (Sardinië) maakt het Italië-portfolio compleet.

Foto: Palermo (Sicilië, Italië)