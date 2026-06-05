32-39 uur

Bouw mee aan unieke en onderscheidende reisproducten binnen onze luxe reisspecialistengroep.

Heb jij een passie voor reizen en oog voor detail, en krijg je energie van het ontwikkelen van bijzondere reisproducten? We zijn voor ons kantoor in Hendrik Ido Ambacht op zoek naar een Product Coördinator die verantwoordelijk is voor het samenstellen, beheren en doorontwikkelen van onze hoogwaardige reizen.

In deze rol begeleid jij jouw eigen reizen van idee tot uitvoering. Je ontwikkelt nieuwe reisconcepten, stemt af met interne en externe partners en zorgt ervoor dat elk product klopt: inhoudelijk, logistiek én commercieel. Met jouw analytisch vermogen, creativiteit en zelfstandigheid draag je direct bij aan de kwaliteit en onderscheidende kracht van ons aanbod.

Je werkt nauw samen met de Manager en collega’s van Reserveringen, Marketing en reisleiders, en bent betrokken bij het volledige traject: van productontwikkeling en inkoop tot communicatie, uitvoering en evaluatie.

Wat ga je doen?

Je ontwikkelt, na afstemming met je leidinggevende, nieuwe reisproducten door het uitwerken van vaarschema’s, landprogramma’s, dag-tot-dag programma’s en wat daar nog meer bij komt kijken.

Je beoordeelt en optimaliseert bestaande reisproducten en vertaalt marktontwikkelingen en klantbehoeften naar concrete verbeteringen en vernieuwingen.

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de volledige reis, waaronder draaiboeken, reisbescheiden en logistieke planning, en instrueert betrokken collega’s zoals Travel Consultants Reserveringen en reisleiders.

Tijdens de reis ben jij het eerste aanspreekpunt bij vragen of calamiteiten en zorg je, samen met collega’s, voor passende oplossingen zodat de reis soepel verloopt.

Na afloop evalueer je de reis en voer je verbeteringen door binnen de gestelde kaders. Je hebt de regie over jouw reisproducten van begin tot eind.

Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan marketing en promotie door mee te schrijven en te controleren op commerciële teksten voor website, campagnes en overige communicatiemiddelen.

Je beheert en actualiseert content in de front- en backoffice en zorgt dat informatie altijd correct, actueel en aantrekkelijk gepresenteerd is.

Waar nodig ondersteun je het team bij reserveringen, events, open dagen of reisleidersbijeenkomsten.

Wat breng jij mee?

Je beschikt over brede kennis van reisproducten en hebt affiniteit met productontwikkeling en inkoop binnen de reisbranche.

Je werkt zelfstandig, nauwkeurig en proactief, en weet overzicht te houden over meerdere trajecten tegelijk.

Je hebt een analytische blik en vertaalt informatie uit de markt en klantfeedback naar concrete verbeteracties.

Je bent creatief, denkt in oplossingen en blijft rustig bij onverwachte situaties of calamiteiten.

Je communiceert helder en prettig met collega’s, leveranciers en partners, zowel schriftelijk als mondeling.

Je bent flexibel en bereid om studiereizen te maken om je product- en bestemmingskennis up-to-date te houden.

Jouw werkomgeving

Je komt te werken bij Destin Travel, in een dynamische en compacte organisatie waar kwaliteit, samenwerking en passie voor reizen centraal staan. In deze functie krijg je veel verantwoordelijkheid en vertrouwen om zelfstandig jouw producten vorm te geven, terwijl je nauw samenwerkt met collega’s uit verschillende disciplines. Je hebt directe invloed op de kwaliteit van onze reizen en de beleving van onze klanten.

Wat bieden wij jou?

Werken in een ambitieuze en groeiende organisatie binnen een luxe reisspecialistengroep.

Een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.

Een marktconform salaris, gebaseerd op jouw kennis en ervaring.

Korte lijnen, betrokken collega’s en een informele werksfeer.

Jaarlijks studiebudget en de mogelijkheid om op studiereis te gaan.

Pensioenregeling waarvan 50% door de werkgever wordt betaald.

Gratis reisverzekering.

25 vakantiedagen en laptop van de zaak.

Uitzicht op een vast contract.

Over ons

Als luxe reisspecialistengroep zijn we, met meer dan 50 jaar ervaring, gespecialiseerd in unieke reisbelevenissen op het gebied van luxe treinreizen, zeecruises, aircruises, riviercruises en opera- en concertcruises. Dit doen we met een passie voor reizen, een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een servicegerichte houding in een omgeving waarin samenwerken, eerlijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid onze kernwaarden zijn. Met meer dan 45 collega’s zorgen wij ervoor dat onze klant altijd weer in staat is om een unieke reisbelevenis met ons te ervaren.

Klaar om mee te bouwen aan bijzondere reizen?

Mail dan je CV en motivatie naar vacatures@destintravel.nl t.a.v. Kerensa de Vaan.

Na ontvangst van je sollicitatie bekijken we of we mogelijkheden zien voor een vervolg. In dat geval nemen we contact met je op voor een korte telefonische kennismaking. Bevalt dat van beide kanten, dan nodigen we je uit voor een gesprek op locatie.

Solliciteer voor 3 juli a.s.