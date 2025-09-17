De SkyMiles-leden en Delta-medewerkers hadden, voor het eerst in de geschiedenis van Delta Air Lines, de macht om te beslissen welke nieuwe Europese bestemming zich bij het wereldwijde netwerk van de luchtvaartmaatschappij zou voegen.

Sardinië, Malta en Ibiza stonden alle drie aan de startlijn en gedurende vijf dagen van enthousiaste stemming lieten bijna 150.000 mensen hun stem horen.

Zomerbestemmingen

De uitslag was spannend: SkyMiles-leden gaven Sardinië de voorkeur, terwijl Delta-medewerkers Malta tot favoriet verkozen. Omdat beide bestemmingen bovenaan stonden voor twee van haar belangrijkste regio’s, besloot Delta beide aan de kaart toe te voegen en deze stemmen om te zetten in twee nieuwe zomerbestemmingen.

Mei en juni

Er wordt vanaf 20 mei 2026 vier keer per week naar Sardinië gevlogen en vanaf 7 juni 2026 wordt er drie keer per week naar Malta gevlogen, allebei vanaf JFK.

Netwerk

We blijven onze SkyMiles-leden meer keuze en unieke bestemmingen bieden met nieuwe vluchten naar Malta en Sardinië, twee bestemmingen die voorheen niet vanuit de VS werden bediend”, aldus Paul Baldoni (senior vice president netwerkplanning). “We kunnen nu zeggen dat ons netwerk niet alleen voor onze meest loyale klanten is gebouwd, maar ook door hen.”

