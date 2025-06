Monique Berkenbosch (ZRA bij TUI at Home) reist al ruim 43 jaar elk jaar naar Denemarken. Ze houdt van het land en noemt het haar tweede thuis.

Ze vertelt: “Samen met mijn ouders ging ik voor het eerst naar een huisje in Ebeltoft. Daarna gingen we met de caravan richting Djursland, maar de camping die uitgezocht was, bleek vreselijk te zijn. Daarom zijn we doorgereden naar Ulbjerg, waar vrienden van mijn ouders stonden. De eerste jaren namen we de caravan steeds mee terug naar huis, maar na een aantal keren in Denemarken te zijn geweest, besloten mijn ouders de caravan definitief op de camping te laten staan. Dat was toch gemakkelijker.” Ze vertelt verder: “Toen mijn moeder overleed (in 2007), is mijn vader nog één keer geweest, maar daarna wilde hij niet meer. Met mijn zus besloot ik de caravan daar te laten, en tot aan 2021 heb ik er gebruik van gemaakt. In 2021 ging de camping dicht en besloten we de caravan te verkopen. Sinds 2022 ga ik elk jaar naar hetzelfde huisje op een camping in dezelfde omgeving, bij Hjarbæk Fjord Camping.

Hoe ziet een typische vakantiedag in ‘jouw’ huisje en omgeving eruit? Heb je favoriete plekken die je elk jaar opnieuw bezoekt?

“Het is heerlijk genieten van het uitzicht, het weer en het zwembad. Ik rust uit, lees een boek of wandel naar het fjord. Voorheen ging ik altijd vier weken naar de caravan, maar nu ik een huisje huur, ga ik een of twee weken. Dan kan ik niet alles doen of bezoeken wat ik graag zou willen. Het ene jaar doe ik dus andere dingen dan het andere jaar, maar wat elk jaar op het lijstje staat, is Randers – Memphis Mansion. Dat is een kopie van Elvis’ Graceland, en in het museum is een grote Elvis-collectie te bewonderen.”

“Ik bezoek ook vaak Løkken, een mooie badplaats met een gezellig centrum. Vandaaruit ga ik altijd via het strand naar Blokhus, ook een leuke en gezellige badplaats. Daar wordt in de zomer het zandsculpturenfestival gehouden, en dat is erg mooi. Verder maak ik een rit langs de verschillende plaatsen aan de Jammerbugt. Die eindigt vaak bij Torup Strand, waar ik een lekker visje eet.”



“De steden Viborg en Skive krijgen ook vaak een bezoek van mij. Afwisselend bezoek ik Aarhus – een prachtige stad – en het openluchtmuseum Den Gamle By is echt een aanrader. Aalborg heeft ook veel te bieden, zoals een marinemuseum en een dierentuin, en is bovendien prachtig. Klitmøller staat bekend om de goede surfmogelijkheden. Bulbjerg is beroemd vanwege de kalksteenrotsen, bunkers en de vele vogels.”

Wat vind je zo fijn aan de Deense manier van vakantie vieren?

“Hyggelig (gastvrij), zoals de Denen zijn. Het woord hygge (Deense uitspraak: huuge) is afkomstig uit het Noors en het Deens, en is de Scandinavische variant van onze begrippen gezelligheid en knusheid. Het wordt in Denemarken vaak beschouwd als een van de belangrijkste uitdrukkingen van de nationale volksaard. De rust en ruimte zijn er zo geweldig – dat moet je eigenlijk meemaken.”

Wat zou je aanraden aan mensen die overwegen om voor het eerst een vakantiehuis in Denemarken te boeken of er op vakantie te gaan?

“Persoonlijk vind ik Noord-Jutland heel erg mooi. Hier is ook veel te doen. Het is prachtig om rondom de fjorden te verblijven. Maar houd je van strand? Dan is de omgeving van Løkken, Blokhus en Slettestrand een aanrader. Natuurlijk hangt het ook heel erg af van de wensen van de klant. Wat willen ze precies, en hoe lang willen ze gaan? Soms adviseer ik ook een combinatie van twee of drie verschillende plaatsen.”

Wat betekent Denemarken voor jou persoonlijk?

“Het is mijn tweede thuis. Hier kom ik echt tot rust.”

Dit artikel is onderdeel van de special Scandinavië, die in de juni-editie van Travelpro is verschenen.