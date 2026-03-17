Marco en Yfette Brouwer specialiseren zich met Interweddings in het organiseren van bruiloften in het buitenland. Wat komt daar allemaal bij kijken en hoe populair is het Caribisch gebied?

Hoe zijn jullie in de wereld van huwelijksreizen terechtgekomen?

Marco: ‘Vanuit onze ervaring met een aantal eigen TUI Franchise-reisbureaus merkten we dat de marge onder druk stond en de reguliere omzet terugliep. Op dat moment kwamen we in contact met iemand met een inspirerend idee: trouwen in het buitenland. We zijn gestart als reisorganisatie met focus op trouwreizen, dus geen huwelijksreizen, en zijn door de jaren heen steeds meer uitgegroeid tot specialist in destination weddings: van locatiekeuze en planning tot documenten, ceremonies en een zorgeloze reis eromheen. Inmiddels begeleiden we al meer dan vijftien jaar bruidsparen.’

Een huwelijksdag is een van de belangrijkste dagen in het leven. Ligt er veel druk bij jullie?

Yfette: ‘We werken met vaste stappenplannen, duidelijke tijdlijnen en betrouwbare lokale partners. Alles wat ‘spannend’ is, zoals planning, papierwerk, communicatie met de locatie, vangen wij op, zodat het bruidspaar vooral kan genieten. En we blijven altijd realistisch in verwachtingen, met heldere afspraken en korte lijnen. Omdat we al jarenlang actief zijn in dit vakgebied, zijn we bekend met alles wat erbij komt kijken.’

Welke eilanden zijn op dit moment de absolute favorieten?

Yfette: ‘Curaçao en Bonaire zijn de populairste eilanden onder onze bruidsparen, maar ook Jamaica is een vaste klant van ons. Voor 2026 zien wij dat ook St. Lucia sterk in opkomst zal zijn.’

Wat is de grootste misvatting over de juridische afhandeling van een huwelijk in het Caribisch gebied?

Marco: ‘Dat ‘het vanzelf wel goedkomt’ of dat een huwelijk automatisch in Nederland wordt verwerkt. In de praktijk verschilt het per eiland of land wat je nodig hebt: lokale documenten, eventuele vertalingen en de juiste legalisatie, zoals een apostille of andere vormen van legalisatie. Veel bruidsparen hebben bovendien geen idee hoe de wetgeving precies werkt: hoe ze officieel trouwen, waar hun huwelijk geregistreerd wordt en waar ze in de toekomst terechtkunnen voor een uittreksel. Wij informeren onze bruidsparen vooraf uitgebreid over deze aspecten, zodat ze later niet voor teleurstellingen komen te staan. Juist die verschillen zorgen voor verwarring en daar zit onze meerwaarde: we begeleiden dit stap voor stap, zodat het thuis ook netjes geregeld kan worden.’

Waarin onderscheidt Interweddings zich?

Marco: ‘Wij leveren geen ‘one size fits all’. Zelfs onze standaardarrangementen stellen we volledig op maat samen naar de wensen van het bruidspaar, zodat elk detail aansluit bij hun persoonlijke stijl en voorkeuren.’

Welke opvallende trends zijn er?

Yfette: ‘Intieme bruiloften (met z’n tweeën of een kleine groep), barefoot/chic beach ceremonies, ceremonie en trouwreis in één vloeiende beleving (minder ‘trouwdag’, meer ‘trouwweek’), meer all-inclusive trouwarrangementen waarbij verblijf, ceremonie en extra’s in één pakket worden aangeboden. Last but not least: renewal of the vows of symbolische ceremonies als alternatief voor officieel trouwen.’

Waarom is het nou zo leuk om in het buitenland te trouwen?

Marco: ‘Omdat het meteen een beleving wordt: weg van de to-do’s, dichtbij elkaar. Geen ‘moeten’ of strakke draaiboeken, maar warmte, rust en een locatie die de liefde versterkt. En vaak ontdekken stellen: dit is niet alleen een trouwdag, maar een herinnering voor het leven. Maar ook het budget speelt een grote rol: in Nederland hanteren trouwlocaties vaak minimale bestedingsbedragen of verplichte afnamekosten, terwijl dat in het buitenland absoluut niet het geval is.’