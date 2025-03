Corendon bestaat 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Daarom bezorgt de reisorganisatie meer dan 10.000 boeketten bloemen aan trouwe klanten en relaties. Die bloemen – in de Corendon-kleuren rood, geel en wit – komen in een bijzondere vaas: een spectaculair ontwerp van tattookoning Henk Schiffmacher. Hij heeft het collector’s item speciaal voor deze mijlpaal ontworpen.

Henk Schiffmacher en Corendon-CEO Gunay Uslu ontmoetten elkaar toen ze samen te gast waren in tv-programma Casa di Beau. In de taxi naar het verblijf op Sardinië raakten ze in gesprek over hun passies. Henk sprak over zijn kunst en tatoeages, Gunay over cultuur, reizen en Corendon. Hier ontstond het idee om samen te werken.

Schiffmacher

De vaas symboliseert avontuur en verbondenheid, met een design dat teruggrijpt op traditionele zeemanstatoeages. Geloof, hoop en liefde staan centraal, als teken van vrijheid en het verlangen naar nieuwe horizonten. “Wat zet je op een vaas? Er is zoveel keuze. Daarom bleef ik dicht bij de bron: de reiziger, de avonturier,” vertelt Henk Schiffmacher. Hij koos bewust voor de klassieke old-schoolstijl, waarin tatoeages niet alleen een kunstvorm zijn, maar ook een weerspiegeling van individualiteit en ontdekkingsdrang.

Blijk van waardering

De komende dagen worden de cadeaus bezorgd. Op 18 maart brengen Gunay en Henk een aantal vazen persoonlijk langs bij bijzondere klanten van Corendon. Daarnaast ontvangen gewaardeerde partners en dierbare relaties deze speciale vaas als blijk van waardering.

Ook Travel Media heeft deze bijzonder vaas met bloemen ontvangen. Namens het hele team feliciteren wij Corendon nogmaals met het 25-jarig jubileum.