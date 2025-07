De rotonde aan het Capitool in Enschede, voor de Grolsch Veste en Station Enschede Kennispark, heet sinds vrijdag 11 juli officieel de Ferdinand Fransen-rotonde. Vernoemd naar de bekende oud-topman van Arke Reizen, grondlegger van Agfra Holding én oud-voorzitter van FC Twente. Fransen was bovendien ereburger van de gemeente Enschede.

De gemeente Enschede laat weten dat de geboren Enschedeër bekendstond als bruggenbouwer. “En zijn liefde voor Enschede en de regio Twente sprak daarbij uit alles. Als voorzitter van FC Twente, als steunpilaar van culturele instellingen zoals het Orkest van het Oosten en het Muziekcentrum, maar ook als sponsor van sportevenementen waaronder Enschede Marathon en FBK-games. Daarnaast heeft hij mede de oprichting van het Thoraxcentrum van het Medisch Spectrum Twente ondersteund. Via het Fransenfonds worden op incidentele basis sportieve en culturele evenementen in Twente ondersteund. Zijn nalatenschap leeft voort in steen, in muziek, in sport, maar vooral: in mensen”, aldus de gemeente.

Arke Stadion

Met die nalatenschap in gedachten is het initiatief genomen om de rotonde aan het Capitool naar Ferdinand Fransen te vernoemen. Vlak voor de thuishaven van FC Twente, dat ooit geopend werd onder de naam Arke Stadion. De onthulling werd verricht door de weduwe en de drie dochters van Ferdinand Fransen, die op 11 juli 2021 overleed op 93-jarige leeftijd.

Foto: Gemeente Enschede.