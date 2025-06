Na vijf dagen hard werken, presenteren, debatteren, maar ook het verkennen van de Costa Blanca, is het winnende team van de Reiswerk Travel Challenge 2025 bekendgemaakt. Eén team heeft zich onderscheiden met haar innovatieve en duurzame business case.

Meer dan 60 hbo-studenten hebben, samen met tientallen reisprofessionals, vijf dagen lang intensief gewerkt aan innovatieve en duurzame oplossingen voor het toerisme in Benidorm. De challenge, die de verbinding tussen onderwijs en het werkveld in de reisbranche als hoofddoel had, heeft nieuw talent in de spotlight gezet en bijgedragen aan de toekomst van de sector. Benieuwd wat de studenten de eerste dagen hebben gedaan? Dat lees je hier.

TUI Citygame

Naast het werken aan de business case, was er gelukkig ook tijd om de Costa Blanca te ontdekken. De TUI Citygame was de uitgelezen kans om meer van de stad Alicante te zien. De studenten ontvingen een tablet met daarop verschillende punten in de stad waarnaar ze moesten navigeren. Bij elk punt speelden ze diverse games, zoals het nabootsen van een afbeelding, het oplossen van een schaakspel, het ontcijferen van morsecode en het vinden van specifieke huizen in een straat. Deze interactieve elementen, ontwikkeld door Justcurious, waren bedoeld om de studenten op een leuke en informatieve manier de stad Alicante te laten verkennen. Na het voltooien van de games, die punten opleverden, moesten de studenten een eindlocatie vinden.

De experts uit de branche en het onderwijs die de studenten mogen begeleiden.

Data

Na afloop van de Citygame werd er door Roelof Smallenburg (Consumer Insights Manager bij TUI) een presentatie gegeven. Zijn werk omvat het doen van onderzoek naar klantperceptie, motivatie en gedrag, op basis waarvan hij adviezen geeft aan diverse afdelingen. Roelof benadrukt dat alle beslissingen bij TUI gebaseerd zijn op data en de stem van de klant. Hij stelt dat ‘marketing zonder data is als rijden met je ogen dicht’. Hij functioneert als een interne consultant die afdelingen zoals marketing, customer experience, innovatie, en externe communicatie adviseert over hoe zij kunnen inspelen op de wensen van de consument. Zijn uiteindelijke doel is om inzichten uit data om te zetten in concrete acties. Een voorbeeld is de uitgerolde ‘Plan B’-campagne als reactie op de worsteling van klanten met hoge prijzen, waarbij de focus ligt op budgetvriendelijke vakanties en inspiratie in de vroege planningsfase. Maar ook de welkomstmeetings in de hotels zijn aangepast naar kortere, één-op-één afspraken met meer focus op exclusieve, lokale informatie, nadat onderzoek uitwees dat ze slecht bezocht werden.

Na het inleveren van de business case was iedereen klaar voor het eindfeest!

Dragons’ Den

Met wat kleinere oogjes, vanwege het eindfeest gisteravond, stonden de teams klaar voor de heuse Dragons’ Den. De teams mochten in tien minuten het eindproduct presenteren aan Eppo Steenhuisen (Entrepreneur in de reisbranche), Hanita van der Meer (ANVR), Rosa Maria Vincente Encinas (Spaans Verkeersbureau) en Vivian van Wilgen (Costa Experiences). Daarbij moesten de team rekening houden met meerdere factoren. Hoe innovatief is het concept? Is het concept relevant voor Benidorm? Zorgt het concept voor meer kwalitatief toerisme? Is de oplossing haalbaar? Is de pitch overtuigend? En nog veel meer. Vervolgens mochten de Dragons vijf minuten lang vragen stellen om een beter beeld te krijgen van het eindproduct.

En de winnaars zijn…

Er kwamen veel creatieve ideeën voorbij, zoals verticaal vergroenen, daktuinen, onderwater restaurants, wellness-resorts, storywalks, Benidomes, BEE-O-Lodges, Urban Adventures en de Circle of Benidorm. Uiteraard kan er maar één team de winnaar zijn en dat is team 5 geworden met Aurora Bus (NHL Stenden), Roel Henricks (Fontys), Britt Kleefman (Saxion), Daniëlle Rijkenberg (TIO), Jeffry Slootmaaker (BUas), Teslijn van der Waard (Saxion) en Stephanie Wigchert (Rijksuniversiteit Groningen). Wat hun winnende concept is lees je binnenkort in Travelpro. Uiteraard werd er ook een Travel Talent gekozen. Niemand minder dan Emily Courtois van Inholland Rotterdam is verkozen tot Travel Talent 2025 en mag mee naar het ANVR-congres in Marokko aankomende november. Benieuwd naar meer beelden en een uitgebreider verslag van de Travel Challenge? Houd dan de nieuwste editie van Travelpro in de gaten.