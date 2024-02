Het tekort aan huurauto’s mag dan tot het verleden behoren, toch blijft het advies om een huurauto vroeg vast te leggen.

“Gelukkig behoort het tekort aan huurauto’s tot het verleden”, aldus Kai Sannwald (oprichter Sunny Cars). “In 2024 zullen er voldoende auto’s zijn, zodat de klant in eigen tempo zijn vakantiebestemming kan ontdekken.”

Het advies

Sannwald benadrukt dat het advies blijft om een huurauto vroeg vast te leggen. “Er is namelijk een enorme vraag naar huurauto’s op populaire vakantiebestemmingen, vooral tijdens het hoogseizoen. In 2024 zullen er waarschijnlijk weer incidentele knelpunten zijn, vooral voor de populaire kleine autocategorie.”

Populaire bestemmingen

Tijdens een jaarlijkse perspresentatie van Sunny Cars was te zien welke bestemmingen het overall goed doen bij de autohuurspecialist in de periode 1 november 2023 – 31 januari 2024. Dit zijn Albanië (+300%), Argentinië (+200%), Brazilië (+200%), Colombia (+ 400%), Japan (+500%), Montenegro (+50%), Montenegro (+50%), Noord-Macedonië (+300%), Panama (+100%), maar ook bestemmingen als Zuid-Korea, Peru, Qatar, Seychellen, St. maarten, Sri Lanka, Tanzania, Thailand en de Verenigde Arabische Emiraten doen het goed. Daarnaast laten, vooral op de Nederlandse markt, Aruba, Bonaire en Curaçao een toename zien.