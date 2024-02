Sunny Cars staat dit jaar voor het eerst met een eigen stand op de ITB, de grootste toerismebeurs ter wereld.

De autohuurspecialist liet dit weten tijdens haar PR Round Table die dit jaar plaatsvond in Haarlem.

Messe Berlin

Sunny Cars staat op de ITB, die van 5 tot en met 7 maart plaatsvindt in in Messe Berlin, in hal 10.1. “Hal 10.1 is een goede plek, niet ver van de autoverhuur-hal. Er is ruimte voor gesprek en het is goed om zichtbaarheid te zijn”, aldus Thorsten Lehmann (Managing Partner Sunny Cars).