Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samenkomen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.



Een van de deelnemers is Fox Reizen, specialist in rondreizen voor reizigers die de wereld graag actief, comfortabel en met diepgang willen ontdekken.



Rondreizen met aandacht voor beleving en balans

Fox Reizen staat bekend om zorgvuldig samengestelde rondreizen waarin natuur, cultuur en ontmoeting samenkomen. De reizen zijn bedoeld voor mensen die graag veel zien en ervaren, maar ook waarde hechten aan overzicht, comfort en goede begeleiding. Van verre bestemmingen tot dichter bij huis, Fox Reizen biedt een breed aanbod waarbij routes logisch zijn opgebouwd en er ruimte is om onderweg echt stil te staan bij wat een bestemming bijzonder maakt.



Tijdens het Vakantie Festival laat Fox Reizen zien hoe een rondreis niet alleen een aaneenschakeling van hoogtepunten is, maar een samenhangend verhaal waarin beleven centraal staat. Bezoekers kunnen in gesprek over reisideeën, ontdekken welke reisvorm bij hen past en ervaren hoe een goed opgebouwde rondreis zorgt voor rust en verdieping.



“Een goede rondreis brengt je niet alleen op mooie plekken, maar laat je ook echt begrijpen waar je bent,” zegt Myrte Uneken van Fox Reizen. “Op het Vakantie Festival laten we zien hoe wij reizen samenstellen waarin ontdekken, comfort en betekenisvolle ervaringen hand in hand gaan.”



Een vertrouwde naam binnen het festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, past Fox Reizen naadloos bij de sfeer van het evenement.

“Fox Reizen staat voor kwaliteit en inhoud. Ze nemen bezoekers mee in verhalen en routes die je niet alleen ziet, maar ook voelt. Dat maakt hun aanwezigheid op het festival waardevol en inspirerend.”



Ook T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, ziet Fox Reizen als een belangrijke pijler binnen het aanbod.

“Met Fox Reizen verwelkomen we een partij die al jarenlang laat zien hoe rondreizen zich blijven ontwikkelen. Hun deelname onderstreept onze ambitie om een breed en inspirerend platform te zijn, waar bezoekers terechtkunnen voor reizen met diepgang en vertrouwen.”



Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met ons team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.