Frank Oostdam (directeur ANVR) herstelt voorspoedig

Als eerder aangegeven is ANVR directeur Frank Oostdam twee weken geleden in het ziekenhuis opgenomen vanwege een hartinfarct. Inmiddels is Frank weer thuis en het gaat goed met hem, dat laat de ANVR vandaag weten.

Het herstel heeft vanzelfsprekend tijd nodig, en daarom zal Frank de komende weken hiervoor gebruiken. “Hij zal niet aanwezig zijn op de ANVR-nieuwjaarsreceptie, maar, afhankelijk van conditie/herstel hoopt hij wellicht in januari weer wat werkzaamheden te kunnen oppakken. Dit zal echter step-by-step plaatsvinden. Frank dankt een ieder voor de enorme belangstelling”, aldus de ANVR.

Author Sharon Evers