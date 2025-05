De toekomst van Lelystad Airport als vliegveld voor grootschalige burgerluchtvaart blijft onzeker. Plannen om jaarlijks 10.000 vakantievluchten vanaf de luchthaven te laten vertrekken, zijn voorlopig uitgesteld.

Tegelijkertijd ligt er een voorstel om de nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen van Nederland op Lelystad Airport te stationeren. De provincie Flevoland heeft echter duidelijk gemaakt dat de goedkeuring voor de F-35’s afhangt van de toestemming voor vakantievluchten.

Politiek draagvlak

Minister Barry Madlener van Infrastructuur heeft na de ministerraad laten weten dat er op dit moment geen politiek draagvlak is voor zijn wens om 10.000 vakantievluchten vanaf Lelystad Airport te laten starten. Hoewel de minister, net als de provincie Flevoland, graag deze vluchten wil zien, is er nog geen overeenstemming binnen het kabinet. De coalitiepartijen PVV en VVD zijn uitgesproken voorstander van de opening voor vakantievluchten, terwijl NSC en BBB daar tegen zijn. Dit gebrek aan consensus in het kabinet betekent ook dat er nog niet voldoende draagvlak is in de Tweede Kamer.

Zorgvuldig

Minister Madlener heeft na afloop van de ministerraad van vrijdag aangegeven dat hij actief gaat werken aan het vinden van dit politieke draagvlak, zowel binnen het kabinet als in de Tweede Kamer. Hij wil dit ‘zorgvuldig’ aanpakken en hoopt dit jaar tot besluitvorming te kunnen komen.