De provincie Flevoland zal zich “met hand en tand” verzetten tegen de komst van enkel F-35 gevechtsvliegtuigen naar Lelystad Airport.



Dit heeft Commissaris van de Koning Arjen Gerritsen (VVD) laten weten aan De Telegraaf. De provincie eist een gekoppeld besluit waarbij zowel de militaire functie als de burgerluchtvaart (maximaal 10.000 vluchten) op de luchthaven wordt goedgekeurd.

Volgens Gerritsen wil Flevoland, na vijftien jaar investeren in de ontwikkeling van burgerluchtvaart, niet alleen de lasten maar ook de lusten dragen. “Wij zullen geen steun kunnen geven aan de komst van ook maar één F-35 als dit niet ook is gekoppeld aan de 10.000 vluchten burgerluchtvaart,” benadrukt hij. Het kabinet neemt naar verwachting vrijdag een besluit over de toekomst van Lelystad Airport, waarbij er intern nog onenigheid is over de burgerluchtvaart.