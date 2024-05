Singapore Airlines meldt één dodelijk slachtoffer en meerdere gewonden na ernstige turbulentie tijdens een vlucht van Londen (Heathrow) naar Singapore.

In totaal waren er 211 passagiers en 18 bemanningsleden aan boord van het toestel.

Londen – Singapore

Het gaat om vlucht SQ321 die gisteren vertrok van Londen (Heathrow) naar Singapore. Tijdens de vlucht werd ernstige turbulentie ondervonden. Het vliegtuig, een Boeing 777-300ER, week uit naar Bangkok en landde daar om 15.45 uur lokale tijd op 21 mei 2024.

Medeleven

Singapore Airlines betuigt zijn diepste medeleven aan de familie van de overledene. “Onze prioriteit is om alle mogelijke hulp te bieden aan alle passagiers en bemanningsleden aan boord van het vliegtuig. We werken samen met de lokale autoriteiten in Thailand om de nodige medische hulp te verlenen en sturen een team naar Bangkok om aanvullende ondersteuning te bieden waar nodig.”