Google ondersteunt reisindustrie met lancering van gratis boekingslinks

De afgelopen twaalf maanden waren moeilijk voor zowel reizigers als de reisbranche. “Wanneer de reissector begint te herstellen, is het van cruciaal belang dat mensen alle informatie kunnen vinden die ze nodig hebben en dat reisorganisaties gemakkelijke manieren hebben om online in contact te komen met potentiële klanten”, laat Google weten.

Vandaag lanceert Google we een nieuwe manier om organisaties in de reissector te helpen op hun weg naar herstel. “We maken het namelijk vanaf deze week gratis voor hotels en reis websites over de hele wereld om te verschijnen in hotelboekingslinks op google.com/travel. Voor hotels en reisorganisaties biedt deze wijziging een nieuwe, gratis manier om potentiële klanten te bereiken.

“Boekingslinks bevatten de naam van het reisbedrijf dat de kamer aanbiedt. Of dat nu het hotel zelf is, een online travel agency of een metazoekmachine, samen met het tarief voor de geselecteerde datums. Op google.com/travel had het gedeelte met boekingslinks binnen individuele hotelpagina’s voorheen alleen advertenties, maar staat dus binnenkort open voor gratis deelname, met resultaten gerangschikt op basis van relevantie voor de gebruiker”, laat Fereshta Amir van Google weten aan TravelPro.

Lees meer hierover aanstaande vrijdag in TravelPro 10

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.