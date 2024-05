Hanny Fluit (Target Travel) verlaat per 1 juli de reisbranche na meer dan 30 jaar. Over die 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de sector, zegt ze: “Dit voelde vaak meer als werken met vrienden dan met collega’s. Plezier combineren met werk lijkt ‘normaal’ in deze sector, maar het blijft speciaal en bijzonder om de mooiste plekken te bezoeken en de leukste mensen te ontmoeten en dat werk te noemen.”

Hanny: “In 2020 stond de wereld op zijn kop door COVID, en juist die stilstand gaf me de kans om een andere passie verder op te pakken. Ik begon aan een bachelor als psychosociaal therapeut, naast vrijwilligerswerk bij 113 Zelfmoordpreventie. Dankzij de flexibiliteit van Target Travel heb ik het afgelopen anderhalf jaar twee banen kunnen combineren, parttime bij Target en parttime als counselor/trainer. Naarmate het jaar vorderde en ik minder tijd bij Target begon door te brengen, zag ik hoe mijn fantastische collega’s veel dingen, die ik lange tijd zo graag deed, supergoed oppakten. En dat deed me beseffen dat de tijd rijp was om officieel de overstap te maken.”

“Dankzij Target, en in het bijzonder Arjan Helle (eigenaar van Target Travel Marketing), kon ik een soepele overgang van carrière plannen en realiseren. Op 1 juli verlaat ik Target, toevallig precies de datum waarop ik twintig jaar geleden bij Target begon. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik ben dat ik dit de afgelopen twintig jaar heb kunnen doen, een mooi vervolg op veertien jaar werken bij touroperators. Ik zie het als een groot goed dat ik deze carrière heb mogen volgen, omringd door geweldige collega’s en de aardigste zakenpartners die je je maar kunt wensen.”

“Ik mag dan wel uit het zicht zijn, maar de reisindustrie zal altijd in mijn hart blijven.” Ze bedankt iedereen voor de geweldige samenwerking, de ongelooflijke ervaringen, de successen, en vooral de lol en de humor en het lachen dat we door de jaren heen hebben gedeeld. Hanny: “Laten we zeggen: I don’t know where, don’t know when, but we’ll meet again.”