Als we het hebben over ‘Mister Jamaica’ dan weet iedereen wie we bedoelen. Hans van Wamel is al jaren werkzaam bij Jamaica Tourist Board en maakte onlangs zijn 50e reis naar het tropische eiland. We spreken hem over deze bijzondere mijlpaal.

In mei van dit jaar bezocht een groep van TUI at Home samen met Hans de Caribische bestemming Jamaica. Voor Hans officieel de 50e reis naar het eiland. “Van alle 50 reizen zijn het zeker al meer dan 40 studiereizen, tussendoor ben ik zelf nog een paar keer op vakantie geweest. Toen ik begon bij Jamaica Tourist Board in 2000 had ik nooit durven dromen dat ik zo veel reizen zou mogen maken. Het is een bestemming die bij mij hoort”, aldus Hans van Wamel (Marketing & Sales for Jamaica Tourist Board Benelux & France).

Op 1 mei 2000 is hij aan de slag gegaan bij Jamaica Tourist Board. “Eind 1999 was ik klaar voor een nieuwe uitdaging. Ik kwam van een ander bedrijf en heb destijds ook mijn eigen consultancybureau opgericht. Jamaica Tourist Board was op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger en via-via werd ik aangeraden voor deze functie. Binnen twee dagen moest ik een plan schrijven, dat was in december 1999. Ik werd uitgenodigd voor een meeting en niet veel later kreeg ik te horen dat ik op 27 april 2000 voor het eerst naar Jamaica mocht gaan. Het was destijds een bestemming waar ik nog niet overtuigd van was, maar die ik wel graag een kans wilde geven. De reis was een inkoopbeurs in Kingston, dus dat was gelijk een goede vuurproef, want dat was een plek waar je volgens de verhalen écht niet moest komen. Vanaf dag één op het eiland kwam ik er al achter dat we ons vreselijk laten beïnvloeden door verhalen om ons heen. En dat het een geweldige bestemming was. Het werd toen mijn missie om reisagenten te laten zien dat Jamaica een totaal andere bestemming is dan werd gedacht.”

