Travelizi en TravelBy, nieuwe namen in de reissector die opvallen. Waar komen ze vandaan en wat is het idee erachter? We spreken erover met Minet van Wees (TravelBy Minet), Hans van der Matten (’t Woerkums Reisbureau) en Ronald Raadsheer (bestuurder Coöperatie Travelizi U.A.) in Café Het Gegeven Paard in Utrecht.

De drie vertegenwoordigen elf onafhankelijke reisbureauondernemers waarbij ook zestien zelfstandige reisadviseurs zijn aangesloten. Zij namen het initiatief tot de oprichting van de Coöperatie Travelizi U.A. De zelfstandige reisadviseurs werken onder de naam TravelBy met toevoeging van eigen naam. De reisbureaus gebruiken hun eigen naam of Travelizi met toevoeging van de lokale reisbureaunaam. De keuze hierin is volledig vrij.

Ronald, jij maakte in februari 2023 bekend dat je stopte als algemeen directeur van TravelXL. Wij dachten dat jij de branche helemaal had verlaten, maar toch zit je bij dit interview?

Ronald: “In heel kort tijdsbestek, nadat ik ben gestopt bij TravelXL, heb ik even helemaal niks gedaan. Toen kwamen in de zomer enkele van de potentiële overstappers van TravelXL met het idee om toch wat in gezamenlijkheid te gaan doen. Dat waren er elf van de 40. Die hebben zich voor inkoop en andere zaken als aandeelhouder aangesloten bij de Dutch Travel Alliance (DTA). Er is besloten om er een coöperatie van te maken, dat is Travelizi geworden. Die faciliteert en ontzorgt zowel de winkels als de ZRA’s die weer onder enkele reisbureaus hangen als het gaat om facilitaire zaken. Denk aan een website, drukwerk, Travelizi App, marketing, Adwords, enzovoorts. Ik denk dat dat een hele slimme zet is, want in gezamenlijkheid zijn de kosten veel lager en kan je veel meer realiseren.”

”Hans: “Het ontzorgen. Anders hadden we alle elf separaat een website moeten maken. Nu hebben we een uniforme website en app. Het zijn van die kleine dingetjes, zoals kofferlabeltjes, reisdocumentenmapjes noem maar op. Wij zitten natuurlijk aan de balie om mensen te helpen, niet om kofferlabeltjes te bestellen.”

Ronald: “De inkoop bij de reisorganisaties doet de DTA en alle andere zaken worden door de coöperatie gedaan. Hans en ik zijn de bestuursleden daarvan.”





“TravelXL was destijds ‘slechts’ een voorzetsel”





Sinds wanneer is dit officieel?

Hans: “Sinds 1 november 2023. Ik heb diverse collega’s gesproken en ze zijn allemaal uitermate tevreden over het ontzorgplan. De overgang verliep heel soepeltjes, ook naar de touroperators toe.”

Jullie zijn weggegaan bij TravelXL. Hoe is die overstap gelopen?

Hans: “Er zijn er 30 gebleven bij TravelXL. De andere elf hebben uiteindelijk de keuze gemaakt om over te stappen naar DTA. Die overstap is heel smooth gegaan. We zijn helemaal happy.”

Minet: “Het is allemaal heel prettig zoals het nu gaat. Ik ben als ZRA gekoppeld aan Traveleasy Geldrop en zo zijn er meer. Die samenwerking loopt al jaren en dat loopt goed. Dat we nu als ZRA via Geldrop bij DTA zijn aangesloten, dat vind ik heel erg prettig.”

Minet van Wees, Hans van der Matten en Sharon Evers.

En als ZRA werken jullie onder de noemer TravelBy? Winkels onder Travelizi?

Ronald: “TravelBy is het synoniem van het persoonlijke. TravelBy Minet klinkt heel persoonlijk. Ik denk dat het de kracht is van de naam TravelBy. En er zijn er ook die niet voor Travelizi hebben gekozen. Hans heeft gewoon zijn eigen local Hero-naam behouden: ’t Woerkums Reisbureau, net als bijvoorbeeld Reisbureau ’t Gooi.”

Hans: “Maar we hebben wel allemaal voor dezelfde kleurenstelling gekozen waardoor we een uniforme uitstraling hebben. Het is een bewuste keuze, want de mensen kennen ons reisbureau bijvoorbeeld niet als TravelXL, maar als ’t Woerkums Reisbureau. TravelXL was destijds ‘slechts’ een voorzetsel.”

Staan jullie ook open voor nummer twaalf, dertien, veertien et cetera?

Ronald: “Ja hoor, zeker.”

Hans: “Maar we zijn geen acquisitie aan het plegen.”

Minet: “Als iemand geïnteresseerd is, is dat helemaal goed en het kan best zijn dat er van de ex-collega’s toch nog een paar de overstap willen maken. Bij interesse weten ze mij hopelijk wel te vinden.”

Hans: “Mij ook!”

Jullie geven er niet veel aandacht aan dat jullie zijn overgestapt naar Travelizi.

Hans: “Ik weet dat er collega’s zijn die al hebben geadverteerd met deze overgang, maar ik heb er helemaal niks aan gedaan. De klant ziet het zelf ook wel, want die ziet de andere kleurstelling en uitstraling. Maar het maakt de klant niet zoveel uit. Daarom heb ik er ook nooit iets voorgezet. Ik ben ooit begonnen als Arke, Holland International, enzovoorts.”

Minet: “Ik ging van Star Travel naar VakantieXperts en vervolgens naar TravelXLatHome. Er zijn klanten die vragen: ‘Ben je nu écht voor jezelf begonnen?’. Bij mijn overgang van VakantieXperts naar TravelXL heb ik al mijn klanten een kaart gestuurd dat ik een andere naam kreeg en dan kreeg ik de reactie: ‘Hoe heette je eigenlijk voorheen? Wij boeken altijd Bij Minet`. Deze naam dekt dus volledig de lading!”

Hans: “We verkopen in principe nog steeds hetzelfde. Er zijn een paar dingen bijgekomen, maar dat is alleen maar een voordeel. Daarnaast is het voor mij als ondernemer belangrijk dat ik onder aan de streep er iets meer aan overhoud.”





“Als zelfstandig ondernemer maak je je eigen keuze”





Speelde het al langer om je bij DTA aan te sluiten?

Hans: “Nee, helemaal niet eigenlijk. Het is uiteindelijk zo gelopen. Maar ik wil daar verder niet teveel op ingaan, want daar is al teveel over gezegd.”

Ronald: “De branche kent elkaar. Er zijn geen hele grote verschillen.”

Hans: “VakantieXperts heeft eigenlijk ook hun eigen identiteit bewaard binnen DTA.”

Maar VakantieXperts bestond al, heeft alles al geregeld wat jullie nu met de coöperatie hebben moeten regelen. Waarom hebben jullie je niet bij VakantieXperts aangesloten?

Minet: “Nee, want dit was het moment om verder te gaan met behoud van onze eigen naam. Het voegt niks toe als we VakantieXperts hadden moeten toevoegen aan onze naam.”

Hans: “Dan hadden we waarschijnlijk ook nog iets voor de naam VakantieXperts moeten betalen, aangezien die ondernemers uiteindelijk de naam VakantieXperts hebben gekocht. Als ondernemer kijk ik wat voor mij het meest voordelig is om over te stappen en het voegt niks toe.”

Hoe kijken je terug op je tijd bij TravelXL?

Hans: “Ik heb altijd met heel veel plezier bij TravelXL gezeten. Ik ga ze geen schop geven, helemaal niet. Dat vind ik wel een dingetje, anders wordt dat in de media misschien toch een beetje verkeerd gebracht en dat wil ik helemaal niet. Sterker nog, als ik de directie tegenkom, staan we gewoon met elkaar te praten. Er is echt geen sprake van rancune.”

Het is toch niet fijn als er elf leden opstappen.

Hans: “Ik snap best wel dat het voor hen niet fijn is dat er opeens een kwart wegloopt, want dat is natuurlijk wel het geval geweest. Daardoor valt er ook omzet weg waar je marge-technisch natuurlijk ook bij een TUI of bij een Corendon misschien toch wat mindere mogelijkheden hebt om een betere commissie te krijgen.”

Minet: “Je bent zelfstandig ondernemer, dus je maakt je eigen keuze en je moet je er goed bij voelen. Het is niet dat je in een bepaald keurslijf zit. Je hebt de keuze. Op het moment dat je een stap maakt, moet je er ook rekening mee houden dat iedereen een eigen mening heeft. Voor mij was het persoonlijk van belang wat Melanie (Melanie Martens van Reisbureau Traveleasy Geldrop, red.) ging doen, want daar werk ik al heel lang mee samen en met haar andere ZRA’s ook. Dat loopt goed en daar wil je ook helemaal niets aan veranderen.”





“Vroeger zeiden wij als reisprofessionals altijd ‘ja en amen’, nu zeggen we ook weleens ‘nee’”





Maar stel, zij had zich aangesloten bij een partij waar je je niet fijn bij had gevoeld?

Minet: “Dan had ik daar goed over nagedacht. Het weegt voor mij heel zwaar wat zij ging doen, deze samenwerking is mij veel waard!”

Jij opende tijdens de coronacrisis een tweede vestiging in Den Bosch. Zit je daar nog steeds?

Minet: “Ja. Gelukkig heb ik het daar niet zo druk als in Leersum. Ik ergerde mij tijdens de coronacrisis een beetje aan collega’s die klaagden dat we als ZRA’s geen steun kregen. Toen dacht ik, we geven er een positieve wending aan en openen gewoon een nieuw filiaal. De klanten die ik daarvan krijg, boeken ook mooie reizen.”Hans: “Ik heb het altijd vreemd gevonden dat collega’s bij die eerste lockdown zoveel personeelsleden aan de kant hebben gezet. We kregen natuurlijk toch best wel wat steun.”

Hans: “70% werd door het UWV betaald en die andere 30% moesten wij zelf betalen. Er kwam natuurlijk geen handel binnen, maar als je die 30% al niet meer kon betalen, dan stelde je voor corona ook al niet meer zoveel voor. Dat is altijd mijn insteek geweest. Ik heb altijd mijn personeel kunnen houden. Eentje zit er al twintig jaar, een ander al achttien jaar. Ik spreek nu collega’s die moeten zelfs zondags werken, omdat ze niet aan het personeel kunnen komen om de administratie af te handelen. Maar de echte ondernemers zijn er natuurlijk ook nog, zoals Minet. En ik verkoop zo nu en dan een huisje.”

Minet: “Ik ben destijds een half jaar bij de Rabobank gaan werken, gelukkig trok de markt daarna weer aan.”

Zou je niet in de makelaardij willen gaan werken?

Hans: “Nee, ik draai al 25 jaar mee in de reisbranche. We hebben allemaal de opkomst van internet meegemaakt. Mijn schoonmoeder zei destijds: ‘Nou, ik denk dat over drie jaar alles via internet gaat’. Maar moet je nu eens kijken. De internetklant komt niet bij ons, want wie voor € 400, € 500 op vakantie wil, struint daarvoor het hele internet af. Onze gemiddelde reissommen zijn veel hoger dan € 500 voor een week.”

Hebben jullie wel een boekbare website met Travelizi/Travelby?

Ronald: “Ja. Dagelijks krijgen we steeds meer bezoeken en aanvragen en die worden verdeeld. Wie naar de website van Minet gaat, zal bij het surfen bovenaan ook altijd het logo van Minet blijven zien. Uniek is dat op onze website alle reisbureaus en ZRA’s met de eigen logo’s zichtbaar zijn, inclusief eigen homepage.”





“De overstap is heel smooth gegaan. We zijn helemaal happy”





Zijn er veel klanten die via jouw website boeken?

Hans: “Nee, maar wel veel kijkers. Er worden via de website wel veel afspraken ingepland.”Minet: “Het is je etalage. Je moet wel een website hebben, en die heb ik best veel gepromoot. Mensen die eerst rechtstreeks bij een touroperator boekten, brengen die boeking nu bij mij onder.”

Ronald: “De website is bestemd als advertentiemiddel, niet als boekingswebsite. We steken er niet, zoals bijvoorbeeld dé VakantieDiscounter, heel veel geld in om mensen via onze website s te laten boeken. We willen dat ze Hans benaderen, of Minet of iemand anders. Vandaar ons uitgebreide afsprakensysteem. Dat is een heel ander uitgangspunt dan de grote jongens hebben.”

Hans: “Dat is ook een heel anders segment. Wij willen de klant echt tegenover ons hebben zitten. Het kan best weleens voorkomen dat iemand die ‘maar’ € 1200 wil uitgeven uiteindelijk € 1600 uitgeeft. Dat is natuurlijk wel het verkooppraatje dat wij kunnen houden, dat kan een website niet.”

Minet: “Ik heb de site wel ingezet, omdat ik merkte dat sommige het liever hiermee zelf wilden regelen. Via social media levert het nog best wat op. Zo kreeg ik laatst van iemand uit Lemmer een bericht. Hij vroeg wat het verschil is tussen mij en de touroperator, want de prijs was hetzelfde. Ik zei: ‘Hoelang heb je bij mij moeten wachten tot ik de telefoon opnam en hoelang heb je bij de touroperator moeten wachten?’ Dan ben je er eigenlijk al.”

Komt het door corona dat mensen het persoonlijke weer fijner vinden?

Hans: “Ja, maar er is natuurlijk ook een shake out geweest door het faillissement van D-reizen. Tijdens en na corona kwamen er ook veel mensen die vragen hadden over inreisregels. Daar zaten ook heel veel mensen tussen die normaal online boekten en die nu behoeften hadden aan advies. Een groot gedeelte daarvan is blijven hangen.”

Ronald: “Ik denk dat de zekerheid die reisbureaus hebben geboden in de coronatijd en de service, zoals geld teruggeven, dat soort zaken, is blijven hangen. Reisbureaus zijn betrouwbaar gebleken en dat is een heel groot pluspunt.”

Minet: “Ons serviceniveau is zo hoog, we zijn heel goed in ontzorgen.”

Uurtje factuurtje, wordt daarover nog over gediscussieerd?

Hans: “Nee, helemaal niet. Wij doen het nog niet eens bij offertes. Er zijn collega’s die een factuur sturen van € 100 voor een offerteaanvraag.”

Minet: “Bij klanten die elk jaar een vakantie bij mij boeken doe ik dat niet. Bij mensen waar ik iets voor heb t uitgezocht en die uiteindelijk niet boekten, en nu weer vragen om iets uit te zoeken daar doe ik het wel bij. Voor hen is mijn werkwijze verandert.”

Hans: “Ik denk dat je het alleen kan volhouden als je heel direct naar de klant bent, wel correct direct. Daar bereik je nog steeds het allermeeste mee. Vroeger zeiden we: ‘De klant zal wel gelijk hebben’. Nu komen ze voor advies en ik geef advies. De tijd is veranderd. Vroeger zeiden wij als reisprofessional altijd ‘ja en amen’, nu zeggen we ook weleens ‘nee’. Het komt misschien ook omdat ik wat ouder en wijzer ben geworden.”

Minet: “Ik zeg regelmatig ‘nee,’ dat deed ik in het begin ook niet. ‘Duidelijk’ is het juiste woord en je verkoopt alleen waar je zelf achterstaat.”

Hans: “Dat zie je dan ook terug in je totale klachten. Meestal krijg je wat te horen op de lagere en eenvoudigere accommodaties.”

Minet: “Vaak zijn het ook de dingen buiten ons bereik waar het nog weleens aan schort. De vertrektijd van de vlucht, de bagage, de vluchtwijzigingen, annuleringen, enzovoorts.”

Hans: “Maar vroeger had TUI bijvoorbeeld nog tweesterren accommodaties in hun gidsen staan, maar dat bestaat bijna niet meer.”

Verkopen jullie de grote Nederlandse touroperators nog wel?

Hans: “Ja, TUI staat bij mij bovenaan. Maar die heeft natuurlijk een goed e portfolio en dan komt Corendon. Corendon is écht een stuk agentvriendelijker geworden.”

Minet: “Ook op de bestemmingen doet Corendon het goed, zij hebben hostessen ter plaatse die mijn klanten bezoeken, dit wordt gewaardeerd!

Veel retailers zijn erg enthousiast over het aantal boekingen. Hoe zien jullie dat?

Minet: “In het eerste jaar na corona dachten we nog ‘het kan niet beter worden’. Maar het gaat op dit moment nóg beter dan vorig jaar.”

Hans: “Vorig jaar was ook een jaar dat alles duurder werd met de energiecrisis, enzovoorts.”

Ronald: “We rekenen ons wel rijk met de verhoogde reissommen, maar het gaat wel om het aantal paxen en in verhouding zijn die niet zo snel gestegen als de omzet.”

Hans: “Aan de andere kant zeg ik: Als ik meer verdien met minder boekingen…”

Ronald: “Minder klanten kan wel wat betekenen…”

Hoe gaat het aantal zelfstandige retailers zich ontwikkelingen?

Minet: “Ik denk dat ze een sterke positie hebben.”

Hans: “Ik denk dat we nu op een punt komen dat enkelen binnen nu en tien jaar zonder opvolging zitten en dat er reisbureaus gaan afvallen.”

Minet: “En dat er misschien wel meer ZRA’s bijkomen.”

Ronald: “Je hebt zowel bij reisbureaus als bij ZRA’s de 80-20 regel. Bij de reisbureaus is die schifting al afgelopen jaren geweest. Ik denk dat er nog rond de 400 zelfstandige reisbureaus zijn. Waarmee je uiteindelijk alleen de top overhoudt. Ik vind wel dat er meer moet gebeuren om de reisbranche en het reisvak professioneler en positiever onder de aandacht te brengen om het ‘negatieve dat er boven hangt’ teniet te doen.”

Dit interview verscheen in de april-editie van Travelpro.