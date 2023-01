Jaarbeurs betreurt het dat Vakantiebeurs-exposanten de dupe zijn van diefstal

Deel dit artikel

“We zijn enorm geschrokken van het feit dat dit heeft kunnen gebeuren en betreuren het zeer dat een aantal exposanten hiervan de dupe is geworden”, dat laat Esther Driessen, woordvoerder van Koninklijke Jaarbeurs weten naar aanleiding van de diefstal die afgelopen nacht in de Jaarbeurs plaatsvond.

“De Jaarbeurs is met de getroffen exposanten in gesprek en zal deze situatie op een zorgvuldige manier afhandelen. Sinds de melding wordt aan de hand van camerabeelden onderzocht hoe de diefstal heeft kunnen gebeuren.”

Op de Vakantiebeurs staan 850 exposanten in vijf verschillende hallen. Bij 18 exposanten is draagbare elektronica weggenomen. Het gaat hierbij om een aantal laptops en Ipads. Bij TravMagazine zijn ook exposanten bekend waar een poging tot inbraak is gedaan, maar waar niks is meegenomen.

TravMagazine kreeg gisterochtend van exposanten te horen, op basis van gesprekken die zij hadden met bij de Jaarbeurs betrokken partijen, dat er ook zou zijn ingebroken in de kantoren van Jaarbeurs. Dit is echter niet het geval, zo laat Driessen weten.

De Jaarbeurs laat weten dat er 24 uur per dag goed wordt beveiligd. In afwachting van het onderzoek heeft Jaarbeurs per direct de beveiliging voor de komende beursdagen en nachten opgeschaald.

“Ik benadruk dat bezoekers zich geen enkele zorgen hoeven te maken naar aanleiding van deze diefstal. De Vakantiebeurs draait al twee dagen op volle toeren. Ik zie bezoekers enorm genieten en vind het een waar feest om over deze beurs te lopen”, aldus Driessen.

