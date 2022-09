Jantina van der Veen (The Travel Club Stiens) overleden

Deel dit artikel

‘Life is short. The world is wide. Make Memories’

“Met deze herkenbare woorden van Jantina willen wij vanuit The Travel Club, mede namens de nabestaanden, aankondigen dat Jantina van der Veen uit Stiens recentelijk is overleden.”

Jantina was al enige tijd ziek, ze heeft ondanks haar enorme wilskracht en het vertrouwen in de toekomst deze strijd helaas niet mogen winnen.

“Binnen onze keten hebben we Jantina gekend als een hartelijke, lieve collega, met veel humor en altijd belangstellend naar iedereen. Ze was een succesvolle ondernemer, die ruim 23 jaar haar prachtige reisbureau in Stiens onder het label The Travel Club runde.”

Dit jaar besloot Jantina vanwege haar gezondheid om haar bedrijf over te dragen aan Saakje Wiegersma, die al ruim 9 jaar in haar winkel werkte naast haar baan bij TUI als stewardess en bekend is bij haar klanten.

Jantina had er alle vertrouwen in dat Saakje dit mooie reisbureau kan voorzetten en ze hoopte dat ze de komende jaren nog op de achtergrond advies kon geven.

“Helaas heeft dit niet zo mogen zijn, we zullen haar missen.”

“Wij wensen haar man Klaas, Marvin en Ray en alle andere naasten heel veel sterkte in deze moeilijke tijd”, laat The Travel Club weten.

Travelpro wenst haar geliefde nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Author Sharon Evers