Per 1 juli 2025 treedt Jeroen Otto toe tot het managementteam van de Jong Intra Vakanties als Manager Retail & Sales. In zijn nieuwe rol wordt hij verantwoordelijk voor alle directe en partnerverkoopkanalen binnen de organisatie. Daarmee gaat hij het team reisspecialisten, de e-commerce activiteiten en de samenwerkingen met retailpartners en OTA’s aansturen.



Met de komst van Jeroen versterkt de Jong Intra Vakanties haar commerciële slagkracht en wordt invulling gegeven aan de ambitieuze groeiplannen. Jeroen brengt ruime ervaring mee in de reisbranche en kent zowel de directe verkoop als de samenwerking met retail en online partners door en door.

“Met heel veel plezier begin ik aan deze nieuwe stap bij de Jong Intra Vakanties”, aldus Otto. “Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team te bouwen aan de verdere groei van onze e-commerce activiteiten, de commerciële slagkracht van de ervaren reisspecialisten én vooral aan de versterking en uitbouw van de samenwerking van de Jong Intra Vakanties met de retailpartners en OTA’s. Die mix van kanalen maakt deze rol extra waardevol en uitdagend. Ik zie ernaar uit om samen met de collega’s van de Jong Intra Vakanties invulling te geven aan de ambitieuze plannen die op tafel liggen. Ik ben trots dat ik daar onderdeel van mag zijn.”

Maaike van der Windt, directeur van de Jong Intra Vakanties, is blij met de versterking van het team: “Ik ben blij met de komst van Jeroen Otto in het managementteam van de Jong Intra Vakanties. Met zijn ruime ervaring, diepgaande kennis van de reisbranche en sterke relaties met onze retailpartners, brengt hij precies de expertise die we zoeken. Zijn gedrevenheid en resultaatgerichte aanpak maken hem bij uitstek geschikt om de verdere groei van zowel onze B2C- als B2B-verkoopkanalen vorm te geven.”