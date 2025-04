Reisagenten kunnen dinsdag 9 september 2025 alvast met rood omcirkelen in de agenda, want dan vindt het jaarlijkse Jij&KLM Nazomerfeest plaats waarmee de airline haar partners bedankt.

Net als voorgaande jaren treedt er tijdens het feest een bekende artiest op. Wie dat is, houdt KLM nog even geheim – maar met een knipoog. “De artiest van dit jaar is ook een speciale gast bij De Toppers in de ArenA,” luidt de hint. Wie weet om welke artiest het gaat, maakt kans op 2 van de 4 beschikbare kaartensets voor De Toppers in Concert op 30 mei 2025. Meedoen is eenvoudig: stuur vóór 5 mei je antwoord naar jijenklm@klm.com. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.

Uitnodiging volgt binnenkort

De officiële uitnodiging met alle details – waaronder de locatie – volgt later per mail. KLM adviseert reisagenten om hun inbox in de gaten te houden en 9 september alvast vrij te houden. “We kijken ernaar uit om je daar te zien!”