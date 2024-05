Een rondreis is een populaire manier om op vakantie te gaan, en met een goede reden. Het biedt een unieke kans om in korte tijd veel te zien en te beleven. In dit artikel neemt Travelpro’s Dylan je mee op een mooie rondreis die hij vorig jaar zelf maakte door Amerika en Canada.

Amerika is een van mijn favoriete bestemmingen. Het land heeft mijn hart gestolen na een rondreis door West-Amerika in 2019. Steden als San Francisco, Las Vegas en Los Angeles combineren met prachtige natuurparken zoals Yosemite National Park, Death Valley National Park, Bryce Canyon National Park en Zion National Park is zo afwisselend en indrukwekkend dat ik deze reis zo weer zou maken. Ook een rondreis door Florida zou ik iedereen aanraden. Heerlijk genieten op de stranden van The Keys, je ogen uitkijken op Ocean Drive in Miami, je onderdompelen in een andere wereld in de pretparken van Orlando of op zoek naar alligators in Everglades National Park. Het kan allemaal. Toch blijven er altijd bestemmingen op je bucketlist staan, tenminste bij mij wel. Zo stond Yellowstone National Park, het allereerste nationale park van de Verenigde Staten, hoog op mijn lijstje, samen met West-Canada en de natuurparken Banff en Jasper. Maar wat als ik deze bestemmingen nou combineer in een mooie rondreis? En zo vloog ik vorig jaar augustus naar Salt Lake City.

In-N-Out Burger

De stad is een mooi begin van de reis en niet alleen de stad zelf is de moeite waard, ook het omliggende landschap is spectaculair. Vlakbij Salt Lake City liggen de Wasatch Mountains en de Great Salt Lake. Hierdoor zijn er tal van mogelijkheden voor outdooractiviteiten, zoals skiën, wandelen en mountainbiken. De stad heeft een levendige kunst- en cultuurscène, met veel musea, galeries, theaters en muziekpodia. Er worden regelmatig festivals en evenementen georganiseerd, zoals het Sundance Film Festival en het Utah Arts Festival. Na het ophalen van de huurauto, was de eerste stop snel gemaakt, namelijk In-N-Out Burger. De keten is vooral in Californië te vinden, maar is zeker de moeite waard om een keer te bezoeken als je de mogelijkheid krijgt. De restaurants van In-N-Out hebben een retro-uiterlijk en nostalgische sfeer. En uiteraard kan je hier burgers, frietjes en milkshakes krijgen. Je voelt aan alles, we zijn in Amerika.

Jackson

“Het centrum zelf lijkt zo uit een western te komen”

Western

Vanuit Salt Lake City lieten we Utah achter ons en reden we door naar Jackson Hole in Wyoming. Een goede plek om te overnachten is Jackson, deze stad is de perfecte uitvalsbasis voor Grand Teton National Park. Het levendige Town Square biedt een scala aan winkels, restaurants en kunstgaleries. Maar niet alleen in de zomer is er veel te beleven in Jackson, ook in de winter weten toeristen de stad en het omliggende gebied goed te vinden. Zo is Snow King Mountain een populaire skibestemming in de winter. Een ander skigebied is Jackson Hole Mountain Resort, waar je in de winter heerlijk kan skiën en snowboarden en in de zomer kan wandelen en mountainbiken. Zelf verbleef ik in de Antler Inn. Een hotel midden in het centrum. Het centrum zelf lijkt zo uit een western te komen, uiteraard mag een bezoekje aan de Cowboy Bar dan ook niet ontbreken. Op zoek naar een snelle hap? Bestel dan een pizza bij Hand Fire Pizza, verken ondertussen het centrum en haal vervolgens je versbereide pizza weer op.

Levend schilderij

De volgende dag was het tijd om Grand Teton National Park te verkennen. Het park is vernoemd naar het Tetongebergte, met toppen die tot meer dan 4.000 meter hoogte reiken. Het park heeft ook verschillende meren die populair zijn bij bezoekers, waaronder Jenny Lake, Jackson Lake en Leigh Lake. Deze meren bieden de mogelijkheid om te kajakken, te kanoën, te vissen en te zwemmen. Twee iconische plekken die ik tijdens mijn reis heb bezocht zijn de T.A. Moulton Barn en de John Moulton Barn. Deze boerderijen met op de achtergrond het Tetongebergte voelen aan als een levend schilderij. Grand Teton National Park heeft honderden kilometers aan wandelpaden, maar omdat ik op doorreis was naar Yellowstone National Park heb ik alleen enkele uitkijkpunten bezocht. De eerste was Schwabacher’s Landing. Dit uitzichtpunt ligt aan de oevers van de Snake River en biedt een panoramisch uitzicht op de Teton Range. De tweede was Oxbow Bend, dit uitzichtpunt biedt een prachtig uitzicht op Snake River. Het is een geweldige plek om wilde dieren te spotten, zoals elanden en otters.

John Moulton Barn, Grand Teton National Park

Bucketlist

Na Grand Teton National Park was het tijd om een van mijn bucketlist-bestemmingen af te vinken, namelijk Yellowstone National Park. En eerlijk is eerlijk, dit was echt het hoogtepunt van mijn reis. Yellowstone is het oudste nationale park van de Verenigde Staten en werd opgericht in 1872. Het park staat bekend om haar geothermische activiteit, met spuitende geisers als hoogtepunt. Het is fascinerend om deze natuurlijke verschijnselen te zien en te horen, zoals de beroemde Old Faithful geiser die ongeveer om de 90 minuten uitbarst. Voor toeristen is er een bezoekerscentrum bij Old Faithful, waar je meer te weten kunt komen over de geologie van Yellowstone en de activiteiten van de geisers en andere bezienswaardigheden in het park. Neem ook hier de tijd om alles goed tot je te nemen en de volledige route langs de Old Faithful en omliggende geisers en warmwaterbronnen te nemen, want dat is meer dan de moeite waard. Let ook goed op groepjes die met een parkranger versneld ergens naartoe lopen, want dit kan betekenen dat er een speciale geiser op uitbarsten staat. Zelf had ik het geluk om de eruptie van Beehive Geyser mee te maken. Deze kan een hoogte bereiken van maar liefst 60 meter en duurt ongeveer 5 minuten.

Excelsior Geyser

Kokend water

Niet ver van Old Faithful ligt de Grand Prismatic Spring. Dit is de grootste en een van de kleurrijkste warmwaterbronnen in de Verenigde Staten. De bron ligt in het Midway Geyser Basin en is ongeveer 80 meter breed en 50 meter diep. Het water in de bron is kokend heet en heeft een heldere, turquoise kleur. Er zijn verschillende uitkijkpunten en wandelpaden rondom de Grand Prismatic Spring, waar bezoekers kunnen genieten van het uitzicht op de hete bron en de omliggende omgeving. Zo is de Grand Prismatic Overlook de beste plek om de kleuren van deze warmwaterbron te observeren. Wil je liever de geuren meemaken? Kies dan voor de wandelpaden rondom deze bron. De naastgelegen Excelsior Geyser is ook adembenemend door het kokende water en de heldere blauwe kleur. Niet alleen de geisers en warmwaterbronnen zijn de moeite waard om te bezoeken, maar ook de watervallen. Ontdek onder meer de Lower Falls, Upper Falls, Tower Fall en Mystic Falls. Het is natuurlijk altijd handig om goed voorbereid op reis te gaan en dat geldt ook voor een bezoek aan Yellowstone. Zo kan het weer in Yellowstone onvoorspelbaar zijn en snel veranderen. Het is belangrijk om rekening te houden met het weer bij het inpakken van kleding en benodigdheden. Zelfs in de zomer kan het er koud worden, vooral ’s nachts, dus zorg ervoor dat je warme kleding meeneemt.

Grand Prismatic Overlook

“Voor de een een vloek, voor de ander een zegen”

Verrekijker

Ook voor wildlife ben je in Yellowstone aan het juiste adres. Sta je opeens midden in het natuurpark in de file? Dan wijst dat er vaak op dat er wilde dieren op de weg lopen. Dit varieert van herten en beren tot de imposante bizon. Dit grote gevaarte deinst nergens voor terug, ook niet voor een paar auto’s. Blijf dus altijd in de auto zitten, want ook dan heb je een geweldig uitzicht op dit prachtige beest. Wil je de dieren nóg beter bekijken, dan raad ik aan om een verrekijker mee te nemen, want dat is zeker geen overbodige luxe. Met name in Lamar Valley in het noordoosten van Yellowstone National Park kun je deze goed gebruiken. Het is een van de beste plekken om bizons, wolven en beren te spotten. Overnachten deed ik in het Lake Yellowstone Hotel. Je hebt de keuze voor het hotelgebouw of een van de vele cabines. Het hotel ligt prachtig gelegen aan Lake Yellowstone en de perfecte uitvalsbasis voor alle bezienswaardigheden in het park. Goed om te weten is dat je weinig tot geen bereik hebt en er ook geen wifi aanwezig is in het hotel. Je bent dus echt een paar dagen van de radar. Voor de een een vloek, voor de ander een zegen. Na een paar indrukwekkende dagen in Yellowstone, was het tijd om verder noordwaarts te rijden.

Pittoresk

Glacier National Park stond op het programma. Onderweg passeerde ik Helena in Montana. Zelf besloot ik om hier één nacht te verblijven, want deze stad heeft veel historische en culturele bezienswaardigheden, zoals het Montana State Capitol en de historische wijk Last Chance Gulch of het pittoreske straatje Reeder’s Alley. Er zijn ook verschillende kunst- en cultuurinstellingen, zoals de Archie Bray Foundation en het Helena Civic Center. Daarnaast heeft de stad een levendige culinaire scene met veel restaurants en cafés die heerlijke lokale gerechten serveren, maar ook brouwerijen en wijnhuizen. Neem dus rustig de tijd om Helena te ontdekken.

Hidden Lake

Vanuit Helena reden we door naar St. Mary om via daar Glacier National Park te betreden. Al vrij snel kom je op de Going-to-the-Sun Road, een 80 kilometer lange panoramische weg die door het hart van het park loopt. Goed om te weten is dat we een reservering nodig hadden om op deze weg te mogen rijden. Onderweg kom je langs adembenemende uitzichten op de bergen, valleien, meren en watervallen van Glacier National Park. Ook hier heb je talloze mogelijkheden om te wandelen en te genieten van de natuur. Bezoek de St. Mary Falls of Virginia Falls, of maak een korte wandeling naar Wild Goose Island Viewpoint voor een prachtig uitzicht over St. Mary Lake. Een van de hoogtepunten op deze route is Logan Pass, gelegen op een hoogte van 2.026 meter. Er zijn verschillende wandelpaden die starten vanaf Logan Pass, waaronder de populaire Hidden Lake Trail. Een aanrader al zeg ik het zelf en geschikt voor iedereen die weleens een lange wandeling maakt. De route gaat geleidelijk omhoog en onderweg heb je een schitterend uitzicht op de bergen om je heen. Aan het einde van de klim word je beloond met een prachtig uitzicht over Hidden Lake.

Wild Goose Island Viewpoint Hidden Lake

De grens over

Na Glacier National Park rijden we de grens over naar Canada. Naar Canmore om precies te zien. Canmore is een prachtige stad in de Canadese provincie Alberta, gelegen in de uitlopers van de Canadese Rockies. Misschien heb je de HBO-serie ‘The Last of Us’ wel gezien, want dan kan deze plaats je bekend voorkomen. Een deel van de serie is hier namelijk opgenomen. Canmore is een perfect startpunt van je reis door West-Canada, want het ligt vlakbij Banff National Park, een van de mooiste nationale parken in Canada. Zo behoren de meren van het park, waaronder Lake Louise, Moraine Lake en Peyto Lake, tot de mooiste ter wereld. Deze kristalheldere meren hebben turquoise blauw water en worden omringd door majestueuze bergtoppen. Bezoekers kunnen een wandeling maken langs de oevers van deze meren of kiezen voor een boottocht om te genieten van het uitzicht vanaf het water. De wandelschoenen mogen zeker niet ontbreken in de koffer, want er zijn heel veel wandelpaden te vinden. Variërend van eenvoudige looproutes tot uitdagende hikes. Zelf heb ik alle drie de meren bezocht. Moraine Lake is wat dat betreft mijn favoriet. Een bezoek aan Lake Louise en Moraine Lake moesten we reserveren, zeker in het hoogseizoen kan het hier namelijk erg druk worden.

Moraine Lake

De mooiste route

Een van de mooiste routes die je kan rijden tijdens deze reis is de Icefield Parkway. Deze weg tussen Banff National Park en Jasper National Park is een van de meest spectaculaire wegen ter wereld. Onderweg kom je verschillende hoogtepunten tegen, zo kunnen bezoekers de Athabasca Glacier en de Columbia Icefield bezoeken. Zelf heb ik de Columbia Icefield bezocht. Met een heuse Ice Explorer rijd je de gletsjer op en heb je alle tijd om over het ijs te lopen, mooie foto’s te maken of zelfs een slokje ijswater te nemen. Aan het einde van de route wacht Jasper National Park op je. Ook hier zijn er weer tal van meren en rivieren te bezoeken, waaronder Maligne Lake, Medicine Lake en de Athabasca-rivier. Met name Maligne Lake is de moeite waard, maar ook hier moet je van tevoren een excursie boeken.

“De nachtelijke hemel is misschien nóg indrukwekkender”

Pine Bungalows

In Jasper National Park heb ik twee nachten geslapen bij Pine Bungalows. De knusse houten cabins bieden een authentieke wilderniservaring. Ze zijn uitgerust met een keuken, een woonkamer met open haard, een badkamer en een eigen veranda met uitzicht op de bergen, de rivier of het bos. Kijk niet gek op als je hier herten of zelfs beren langs je cabin ziet lopen. Op nog geen vijf minuten van onze cabin zagen we onze eerste zwarte beer rondlopen. Een geweldige ervaring. Maar niet alleen overdag, want de nachtelijke hemel is misschien nóg indrukwekkender. De cabins liggen midden in de natuur, waardoor je weinig tot geen last hebt van lichtvervuiling. Met het blote oog is zelfs de melkweg zichtbaar.

Spektakel

Vanuit Jasper reden we door naar Clearwater, dat op steenworp afstand van Wells Gray Park Provincial Park ligt. In het plaatsje zelf is er weinig te beleven, maar Wells Gray is zeker de moeite waard. Zo vind je hier de Helmcken Falls, de vierde hoogste waterval van Canada. Verder bezocht ik onder meer Spahats Falls, Dawson Falls en Bailey’s Chute. Bij laatstgenoemde zagen we zelfs zalmen opspringen tegen de waterval. Uiteraard is dat niet het hele jaar door te zien, dus we hadden geluk dat we daar begin september van het spektakel kunnen genieten.

Walvissen

Vanuit Clearwater reden we door naar Whistler, waar we onderweg de mooiste ontmoeting hadden met wilde beer. Midden op de weg konden we dit prachtige dier, veilig vanuit de huurauto, aanschouwen. Na twee nachten Whistler reden we door naar Vancouver. Een bruisende stad met een multiculturele sfeer, veel groene ruimtes en parken, een prachtige haven en veel kunst- en cultuuractiviteiten. Daarnaast is de stad perfect gelegen om de natuurlijke schoonheid van British Columbia te verkennen. Een van de meest populaire bezienswaardigheden in Vancouver is Stanley Park. Dit enorme park is een prachtige groene oase in het hart van de stad en biedt veel mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Een andere populaire attractie is Granville Island. Dit is een voormalige industriële wijk die nu is omgetoverd tot een culturele hotspot met veel galerieën, ambachtelijke markten, restaurants en bars. Tijdens de reis hadden we al veel landdieren gespot, dus vond ik het tijd om het water te verkennen. Vanuit Vancouver kun je heel makkelijk een dagtocht maken om walvissen en orka’s te spotten. Zelf heb ik dat gedaan bij Prince of Whales en had het geluk om zeven walvissen en tientallen zeeleeuwen te spotten tijdens de trip.

Beren op de weg

Kers op de taart

Terug om naar Amerika te gaan, dus ik eindig mijn reis in Seattle, gelegen in de staat Washington. Er zijn tal van activiteiten en bezienswaardigheden in Seattle. Zo heb ik een bezoek gebracht aan de iconische Space Needle. Deze toren biedt een prachtig uitzicht over de stad en omliggende bergen. Wandel door het Seattle Center en bezoek het Museum of Pop Culture of het Pacific Science Center. Of ga naar Pike Place Market, een van de oude openbare markten van de Verenigde Staten. Hier vind je de beroemde vismarkt waar de vis letterlijk om je oren vliegt, ambachtelijke winkels en tal van eetgelegenheden. Zeg je Seattle, dan zeg je koffie. Want de stad kent een bloeiende koffiecultuur en is de thuisbasis van het wereldberoemde merk Starbucks. De eerste winkel is nog steeds te bezoeken. Als koffieliefhebber wilde ik dit niet overslaan, al moest ik wel even in de rij staan om daadwerkelijk binnen te komen. Al is Seattle een minder bekende stad bij het grote publiek, wellicht ging er toch een belletje rinkelen, want ook voor de luchtvaartindustrie is Seattle een belangrijke stad. Boeing, een van de grootste vliegtuigfabrikanten ter wereld, is hier gevestigd. Wie meer wil leren over de geschiedenis van de luchtvaart kan ook een bezoek brengen aan het Museum of Flight. Na drie weken en duizenden kilometers verder besloot ik mijn rondreis af te sluiten met een concert van de Zac Brown Band bij de Washington State Fair. De kers op de taart van deze prachtige reis.

Nu denk je vast, Zac Brown Band? Beluister hieronder de band op Spotify.