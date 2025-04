Kim Nooyens (Reisbrigade en Kuyo Afrika) weet alles over Afrika. Op de vraag welke verborgen Afrikaanse parels ze aanraadt voor reizigers die op zoek zijn naar exclusieve en minder toeristische ervaringen, antwoordt ze: “Voor elk budget zijn er verborgen parels te vinden.”

“Wie op zoek is naar exclusiviteit en luxe, zal zich thuis voelen in Rwanda of het westen van Tanzania – met de ongerepte natuur van Mahale en Gombe, waar je chimpansees in het wild kunt observeren. Ook Botswana, met zijn privéconcessies, is een uitstekende keuze. Door de strikte limiet op het aantal overnachtingen blijft het toerisme hier kleinschalig en exclusief. Voor wie liever minder toeristische bestemmingen verkent en een beperkter budget heeft, is de provincie Limpopo in Zuid-Afrika een aanrader. Hier vind je afwisselende natuurparken, de fascinerende Venda-cultuur en diverse landschappen. Bovendien is het noorden van Kruger verrassend rustig en nauwelijks bezocht. Een ander avontuurlijk alternatief is het huren van een 4×4 met een daktent en op je gemak rondreizen door de voormalige Caprivi-regio, tegenwoordig de Zambezi-regio genoemd. Dit gebied, met zijn rivieren, wetlands en uitgestrekte natuur, biedt een unieke safaribeleving weg van de massa.”

Het bezoeken van Afrika staat voor reizigers gelijk aan het spotten van de Big Five. Hoe kan dat volgens jou zonder bij te dragen aan overtoerisme of schade aan de natuur?

“Het zou goed zijn om af te stappen van het Big Five-principe. Deze term, ooit ontstaan als marketinginstrument, wordt overal gretig ingezet en draagt bij aan overtoerisme. Maar waarom juist deze vijf dieren? Er zijn talloze prachtige natuurparken met een ongelooflijke diversiteit aan wilde dieren, zelfs als ze niet allemaal tot de Big Five behoren. Dat maakt de ervaring niet minder bijzonder, integendeel. Minder toeristen betekent vaak een veel intieme safari-ervaring. Mijn advies: ga niet specifiek op zoek naar de Big Five, maar laat je verrassen door de ongekende rijkdom van de natuur. Kijk naar de kleurenpracht van vogels, observeer het fascinerende gedrag van termieten, of geniet van de eindeloze variatie aan dieren en landschappen. Zo ontdek je dat een safari veel meer is dan alleen de bekende iconische soorten.”

Wat zijn de beste bestemmingen in Afrika voor reizigers die niet per se op safari willen, maar wel de natuur en cultuur willen ervaren?

“Namibië en Malawi staan misschien niet bekend om de grootste diversiteit aan safari’s, maar ze bieden wel een prachtig overzicht van de verschillende ecosystemen die het Afrikaanse continent rijk is. Daarnaast leer je hier meer over de diverse bevolkingsgroepen, wat deze bestemmingen ideaal maakt voor reizigers die meer willen dan alleen safari’s. Voor wie zowel natuur als cultuur wil ervaren, is Ethiopië een van de allermooiste landen. Dit fascinerende land biedt een ongekende variatie: van de vele inheemse volkeren in het zuiden tot de indrukwekkende rotskerken in het noorden, en een landschap dat voortdurend verandert. Helaas is de politieke situatie niet altijd stabiel, maar Ethiopië blijft een bestemming met een ongeëvenaarde schoonheid. Ter informatie: dit land wordt niet aangeboden door Reisbrigade en Kuyo Afrika, maar is absoluut de moeite waard.”



Kun je een bijzondere of onvergetelijke reiservaring delen die een van jullie klanten heeft gehad?

“Vrienden van mij gingen voor het eerst met hun gezin op safari en vroegen mij om hulp bij het samenstellen van een familiereis naar Zuid-Afrika. We organiseerden een prachtige reis voor hen en op de eerste dag van hun safari in Timbavati (onderdeel van Greater Kruger) stuurde hij me ’s avonds een foto via WhatsApp. De ranger en de andere gidsen waren door het dolle heen vanwege het dier op de foto, maar mijn vrienden begrepen er niets van. Ze hadden er een hele tijd naar staan kijken, maar vonden het eerder op een blok hout lijken. Wat bleek? Ze hadden een pangolin (schubdier) gespot, een extreem zeldzame waarneming waar vrijwel iedereen in de safariwereld van droomt. Sommige ervaren safarigangers hebben na tientallen safari’s nog nooit een pangolin gezien, en zij hadden op dag één al prijs. Ik zag natuurlijk groen van jaloezie, en tot op de dag van vandaag maken we er grapjes over, want zij vonden het zelf niet eens zo bijzonder!”

Wat is jouw persoonlijke favoriete Afrika-bestemming?

“Ik heb eigenlijk geen persoonlijke favoriet, want ik ben echt helemaal weg van het hele continent, maar als ik er dan toch eentje moet noemen: Mali. Helaas is het land momenteel niet toegankelijk vanwege de aanwezigheid van terroristische groeperingen, maar in het verleden heb ik, toen ik nog bij Sawadee werkte, meerdere reizen naar dit fascinerende land mogen begeleiden. Vooral de speciale muziekreizen waren onvergetelijk. De Malinese blues is magisch, een aanrader is Talking Timbuktu van Ry Cooder en Ali Farka Touré. Een van de meest legendarische evenementen was het Festival in de Woestijn, dat plaatsvond in Essakane, 70 kilometer van Timbuktu. Een festival midden in de zandduinen, met geweldige bands, kamelenraces en zonsondergangen die je nergens anders zo ziet. Tijdens onze reis maakten we ook een trekking door het land van de Dogon. We wandelden van dorpje naar dorpje, en wie moe was, kon uitrusten op een ezelskar. Onderweg kwamen we alleen maar vriendelijke mensen tegen, altijd in voor een praatje. Daarna reisden we per boot in drie dagen naar Timbuktu, een stad met prachtige moskeeën, eeuwenoude manuscripten en heerlijk eten. Ook de maandagmarkt in Djenné, bij de beroemde lemen moskee, was een belevenis op zich; chaotisch, geurig, stoffig, maar ongelooflijk boeiend. Mali is niet echt een safariland, maar je kunt niet alles hebben.”



Kim: “Voor safari’s mag je me altijd naar Botswana sturen. De Okavango Delta is een uniek natuurfenomeen, de enige delta ter wereld die niet uitmondt in een rivier of zee, maar waarvan het water verdwijnt in het zand. Dankzij de jaarlijkse aanvoer van water uit de Angolese hooglanden ontstaat er een weelderig groene delta, vol leven. Flora en fauna gedijen hier in overvloed, wat het tot een van de mooiste safaribestemmingen ter wereld maakt. Eigenlijk mag je me altijd wakker maken voor een safari; er is niets wat ik liever doe.”

Heb je nog een tip?

“Ga niet automatisch naar de bestemmingen die iedereen aanbeveelt. Durf van de gebaande paden af te wijken, laat je goed informeren door iemand met echte kennis van zaken en kies voor minder bekende plekken. Je zult merken dat je reiservaring daardoor niet alleen unieker, maar ook veel waardevoller wordt.”

Dit interview is onderdeel van de Afrika-Special die in Travelpro april 2025 is verschenen.