KLM onthult nieuwe klasse ‘Premium Comfort’

Vandaag heeft KLM tijdens het Dutch Open 2022 de nieuwe Premium Comfort Class gepresenteerd. Premium Comfort is een nieuwe tussenklasse met meer ruimte, luxe, keuze, comfort en privacy dan in de huidige Economy Class, tegen een voordeliger tarief dan de World Business Class. Met de Premium Comfort-klasse komt KLM tegemoet aan de behoeften en wensen van zowel vakantie- als zakenreizigers.

Premium Comfort is een geheel nieuwe klasse aan boord met een eigen cabine voorzien van nieuwe stoelen en een eigen service en catering. Afhankelijk van het type vliegtuig zijn er 21 tot 28 stoelen in de Premium Comfort-sectie, die beschikt over bredere stoelen met meer beenruimte, een groter beeldscherm en een voetensteun. De stoelen in Premium Comfort kunnen bovendien verder achterover worden gezet dan de stoelen in de Economy Class. Ombouw van de toestellen wordt uitgevoerd door de specialisten van KLM Engineering & Maintenance op Schiphol-Oost.

Boet Kreiken, Executive Vice President Customer Experience KLM: “Op basis van uitgebreid marktonderzoek verwachten we veel van de nieuwe Premium Comfort-klasse. Het product zal tegemoetkomen aan zowel de wensen van zakenreizigers als die van vakantiereizigers. Het versterkt KLM’s positie als wereldwijde netwerkmaatschappij met een aantrekkelijk en goed gedifferentieerd aanbod: World Business Class, Premium Comfort en Economy Class. Daarnaast bekrachtigt het de samenwerking met Delta Air Lines, Air France en Virgin Atlantic op de Noord-Atlantische routes, waar we nu op alle routes alle producten kunnen combineren.”

Catering

Premium Comfort onderscheidt zich ook door het cateringaanbod. Tijdens de intercontinentale vlucht worden, afhankelijk van de duur van de vlucht, één of twee maaltijden aangeboden. Daarbij is er altijd keuze tussen een maaltijd met vlees of vis en een vegetarische maaltijd. Na de maaltijd is er naar keuze koffie, thee, likeur en ijs. Daarnaast zijn er tussendoortjes en cocktails beschikbaar. Voor de maaltijden wordt nadrukkelijk gekeken naar gerechten die eerder succesvol waren in de World Business Class.

Lichtgewicht en herbruikbaar

De nieuwe stoelen in de Premium Comfort zijn een ontwerp van Collins Aerospace in samenwerking met de specialisten van KLM Customer Experience en onderscheiden zich, behalve door het mooie ontwerp en het geboden comfort ook door de gewichtsreductie ten opzichte van eerdere stoelen. Ook de gebruikte materialen bij de catering in de Premium Comfort zijn met zorg uitgekozen. Ze zijn ofwel herbruikbaar (speciaal bestek, kommetjes en borden van lichtgewicht polopropyleen) ofwel, indien niet herbruikbaar, gemaakt van gerecycled PEF. Voor alles geldt dat met zorg is gekeken naar circulariteit en lichtgewicht materialen, zonder dat het afbreuk doet aan de luxe uitstraling.

Service

Niet alleen aan boord zal de passagier deze nieuwe klasse beleven, de Premium Comfort Class-ervaring begint al op de luchthaven: meer bagagevrijheid en SkyPriority-diensten zoals voorrang bij het inchecken en instappen.

Boeken

De eerste vliegtuigen die worden uitgerust met Premium Comfort zullen op routes naar Noord-Amerika worden ingezet. De verwachting is dat vanaf eind juli 2022 Premium Comfort op steeds meer intercontinentale bestemmingen te boeken zal zijn.

Author Arjen Lutgendorff