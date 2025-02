&Olives Travel heeft Marco van Naarden aangesteld als Business Development Manager. Met zijn ervaring in de reisbranche en netwerk moet hij bijdragen aan de verdere groei van het merk.

Van Naarden heeft ruim 21 jaar gewerkt bij Cathay Pacific Airways in diverse commerciële functies. Daarna was hij Senior Account Manager & Team Lead bij Jaarbeurs, waar hij verantwoordelijk was voor de Vakantiebeurs. In die rol specialiseerde hij zich in strategische samenwerkingen binnen de reissector, wat ontzettend waardevol kan zijn voor &Olives.

Verdere groei

“Ik verheug me erop om bij &Olives Travel aan de slag te gaan”, zegt Van Naarden. “Het merk staat bekend om zijn authentieke reiservaringen en hoogwaardige service. Ik zie volop kansen om samen met het team &Olives Travel verder uit te bouwen en onze marktpositie te versterken. Ook kijk ik uit naar inspirerende samenwerkingen in de reisbranche.” CEO Christina Zandberg is enthousiast over zijn toetreding tot het team. “Marco brengt niet alleen kennis en ervaring mee, maar ook een sterk netwerk en frisse ideeën. Wij zijn ervan overtuigd dat hij een grote bijdrage zal leveren aan de verdere groei van &Olives Travel.”