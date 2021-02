MSC Cruises introduceert robotbarman Rob

MSC Cruises heeft vandaag details onthuld van de futuristische MSC Starship Club met Rob, de allereerste mensachtige, robotbarman op zee. De MSC Starship Club zal exclusief beschikbaar zijn aan boord van het nieuwste vlaggenschip van de rederij, de MSC Virtuosa, vanaf 16 april van dit jaar.

“Deze geïntegreerde bar- en entertainmentbeleving, geïnspireerd op de visie van MSC Cruises op het ruimteschip van de toekomst – MSC Starliner One wordt mogelijk gemaakt door de modernste technologieën die zijn ontworpen om een futuristische sfeer te creëren. Dit omvat 3D-hologrammen, een meeslepende digitale kunstmuur en een digitale interactieve ‘oneindige’ tafel met 12 zitplaatsen, waardoor gasten de ruimte kunnen verkennen met hun eigen gepersonaliseerde galactische tour. Rob zal zijn kenmerkende cocktails shaken, alcoholisch en niet-alcoholisch, en talloze gepersonaliseerde drankjes mixen, net zoals een menselijke barman zou doen, terwijl hij de gasten betovert met zijn stem, menselijke uitdrukkingen voor een volledig meeslepende barbeleving. Robs vaardigheden en emotionele reactievermogen gecombineerd met menselijke barmannen die gekleed zijn alsof ze net uit een sciencefictionfilm zijn gestapt, ondersteund door de meeslepende omgeving en technologie, zullen ervoor zorgen dat de MSC Starship Club een attractie is die men moet bezoeken voor alle leeftijden”, aldus MSC Cruises.

Acht talen

“Rob bereidt niet alleen een scala aan cocktails, maar hij spreekt acht talen (Engels, Italiaans, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Chinees en Japans), afhankelijk van de taal die is gekozen op het moment dat de gast de bestelling plaatst en hij heeft ook een persoonlijkheid die evolueert met de omringende instellingen en sferen. Hij gebruikt zijn LED-gezicht om emotie over te brengen, zodat gasten kunnen genieten van zijn optreden terwijl ze aan hun cocktail nippen.”

MSC Starship Club

MSC Cruises kijkt voortdurend naar de toekomst voor inspiratie voor de gastervaringen, op zoek naar nieuwe manieren om de nieuwste technologie te gebruiken om iets unieks te creëren, om nieuwe innovaties aan boord te ontwikkelen om het aanbod van gasten naar een hoger niveau te tillen. Deze nieuwste innovatie maakt gebruik van de allernieuwste robotica en digitale technologieën om een futuristische, meeslepende entertainmentlounge te creëren, die de traditionele barervaring volledig opnieuw verbeeldt om gasten letterlijk naar een andere wereld te brengen. De MSC Starship Club is al bijna zes jaar in de maak, sinds het eerste originele concept en het bedrijf heeft echt de grenzen verlegd met de techniek die is gebruikt om dit te realiseren. Gedurende deze tijd heeft MSC Cruises samengewerkt met vooraanstaande experts van bedrijven die gespecialiseerd zijn in robotica en automatisering, interieurontwerp en oplossingen voor entertainment en digitale ervaringen, om een op maat ontworpen entertainmentlocatie te creëren met een mensachtige robot als ster.

Vlaggenschip

MSC Virtuosa is het nieuwste vlaggenschip van de rederij en zal in april van dit jaar in de vaart worden genomen. Elk MSC Cruises-schip is uniek en MSC Virtuosa zal nieuwe ervaringen voor gasten bieden, met de introductie van Rob als een van hen. Ze zal uitgerust zijn met de allernieuwste technologieën en milieubewuste capaciteiten.

