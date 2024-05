Het Executive Team van Roompot en Landal GreenParks is versterkt onder de aanvoering van Mikael Andersson als nieuwe CEO. Ook treden drie nieuwe directieleden met internationale ervaring toe tot de directie van de vakantieaanbieder.

Mikael Andersson zegt heel blij te zijn met zijn aanstelling als CEO van Roompot en Landal GreenParks omdat dit een branche is die hem na aan het hart ligt. Om de internationale groeiambities te realiseren en de reis naar één organisatie te versnellen, is een sterk en internationaal georiënteerd Executive Team cruciaal. Hij zegt verheugd te zijn dat de belangrijke rollen binnen het Executive Team worden ingevuld met een buitengewoon goed team van professionals. Het is de ambitie om de onbetwiste Europese leider te worden op het gebied van vakanties in de natuur.

Foto v.l.n.r.: Mikael Andersson (CEO), Tjalling Smit (CCO), Carla Milovanov (CIO) en Bastiaan Haks (CFO).

Internationale teams verbinden

Mikael Andersson (54 jaar) brengt een brede ervaring bij internationale vrijetijdsbedrijven in Europa met zich mee, zoals Roompot en Landal GreenParks in de rol van CCO. Hij werkte eerder voor NH Hotels in Madrid en Expedia in Londen. In deze functies wist hij gastvrijheid en digitalisering bij elkaar te brengen en grote internationale teams te verbinden.

Tjalling Smit

De vrijgekomen Chief Commercial Officer (CCO)-positie van Mikael Andersson in het Executive Team zal per 1 augustus aanstaande worden ingevuld door Tjalling Smit (47 jaar). Tjalling Smit brengt vanuit zijn huidige positie als CCO bij de Nederlandse Spoorwegen en daarvoor verschillende commerciële director posities bij de luchtvaartmaatschappijen Transavia en Air France-KLM een brede internationale ervaring en diepgaande kennis mee over digitale producten, revenue management en marketing. Met de commerciële expertise die hij opdeed bij deze toonaangevende internationale bedrijven in de reisindustrie zal Tjalling Smit van grote toegevoegde waarde zijn in het Executive Team.

Carla Milovanov

Carla Milovanov zal per 1 juni de positie van Chief Information Officer (CIO) vervullen. Haar focus zal eerst vooral liggen op de integratie en harmonisatie van de digitale systemen van Roompot en Landal GreenParks. Carla Milovanov heeft jarenlange internationale ervaring opgedaan in de reis- en gastvrijheidsbranche, en meer specifiek in de hotel business. Ze stond aan het hoofd van de wereldwijde teams voor hotel- en klantentechnologie bij Accor, gericht op de integratie van meer dan 30 merken als onderdeel van één technologiestack en het transformeren van de ervaringen van gasten en personeel.

Bastiaan Haks

Bastiaan Haks (46 jaar) volgt als Chief Financial Officer (CFO) Coen van der Wel op die begin dit jaar te kennen heeft gegeven een volgende stap in zijn leven te willen zetten. Haks heeft een ruime ervaring opgebouwd in corporate finance, o.a. als CFO van divisies in het internationaal opererende en data gedreven Unilever. Hij is zeer ervaren met investeringsmaatschappij en fusie- en overnametrajecten en heeft aan het roer van complexe migraties van finance systemen gestaan. Bastiaan start op 1 juni a.s.

Jeroen Mol

Jeroen Mol zal terugtreden als Chief Operations Officer (COO) wegens fysieke gezondheidsklachten. Hij heeft besloten niet terug te keren als COO en op termijn een nieuwe wending aan zijn carrière te willen geven. Binnenkort wordt verwacht een opvolger voor Jeroen te kunnen aankondigen met de focus op gastvrijheid en het centraal stellen van gasten op de parken.

Executive Team

Het Executive Team bestaat verder uit Chief Development Officer (CDO) Belinde Bakker en Chief Human Resources Officer (CHRO) Alrik Boonstra. De Raad van Commissarissen van Roompot en Landal GreenParks is overtuigd dat dit ijzersterke Team met de de ambitie van de organisatie zal waarmaken om de onbetwiste Europese leider van vakanties in de natuur te worden. Dirk Anbeek zal als voorzitter van de Raad van Commissarissen nauw blijven samenwerken met Mikael Andersson en het team. Hij zegt hierover: “Gezien mijn eerdere betrokkenheid kijk ik uit naar nog vele jaren waarin ik het succesvolle internationale groeiproces van het bedrijf kan begeleiden. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking en wens nieuwkomers Tjalling, Carla en Bastiaan veel succes en plezier in hun nieuwe rol.”