Vanaf volgend jaar zomer heeft TUI er een nieuwe bestemming bij, namelijk Albanië. De reisorganisatie gaat het land breed in de markt zetten: met strandvakanties, losse tickets, rondreizen en citytrips naar de hoofdstad Tirana. Vanaf mei tot en met september 2024 vliegt TUI fly twee keer per week op hoofdstad Tirana.

Volgens TUI is Albanië een vakantieland in opkomst. “Het heeft een prachtige kustlijn met mooie stranden, indrukwekkende historische steden en prachtige natuur. En steeds meer hotelketens vinden hun weg naar deze bestemming.” Reden voor de reisorganisatie om het land toe te voegen aan het zomeraanbod van 2024.

Manfred Lahey, Head of Product Sun & Beach TUI Nederland: “De Balkan is met landen als Kroatië en Noord-Macedonië al jarenlang een populaire vakantieregio bij de Nederlandse vakantiegangers. Albanië is voor ons een waardevolle toevoeging hierop. Het land heeft mij positief verrast. Het is echt een onontdekte parel. Met de ligging aan de Ionische en de Adriatische Zee is het een perfecte zonbestemming. Maar ook aan cultuur en prachtige natuur geen gebrek. Het is een veelzijdige bestemming. Samen met de uitstekende prijs-kwaliteitverhouding ben ik ervan overtuigd dat deze nieuwe bestemming veel mensen zal aanspreken.”

Naar verwachting is Albanië voor strandvakanties vanaf eind augustus boekbaar bij TUI. In het aanbod komen hotels in de verschillende klassen (drie- tot vijfsterren).