Oostdam (ANVR): “Verdubbel wat ons betreft vliegtaks, maar gebruik het voor verduurzaming luchtvaart”

“Per vertrekkende passagier vanaf een Nederlandse luchthaven wordt er met ingang van 2023 € 24 gerekend. Wij vinden dat prima, verdubbel het wat ons betreft, maar stop het dan wel in verduurzaming en het stimuleren van verduurzaming van de luchtvaart”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam gisteravond in het Radio 1-programma ‘Met het oog op morgen’.

Op de vraag hoe de reisbranche kan bijdragen aan klimaatverandering laat Oostdam weten dat duurzaam vliegen heel belangrijk is. “Wij vinden ook dat duurzaam vliegen in de prijs van vliegtickets moet worden opgenomen. Gebruik het geld bijvoorbeeld voor het verduurzamen van brandstoffen, want dan zet je écht zoden aan de dijk. Wij verwijten het kabinet dat het geld nu naar de algemene pot gaat. Als men serieus is met het verduurzamen van de luchtvaart, dan moet je het leeuwendeel van de opbrengst van die € 24 steken in het verduurzamen van de luchtvaart. Dat gebeurt nu niet, want nu wordt het leeuwendeel gebruikt voor de algemene middelen.”

Sinds 1 januari 2021 geldt een vliegbelasting voor alle passagiers die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven. Luchthavens brengen per passagier die vanaf een Nederlandse luchthaven vertrekt, de belasting aan de luchtvaartmaatschappij in rekening. De vliegbelasting is € 7,845 per persoon per vlucht. De belasting geldt niet voor transferpassagiers en kinderen jonger dan 2 jaar.

“Internationaal vliegen wordt niet belast met accijns of btw. Zowel de tickets niet, als de brandstof (kerosine). Dit in tegenstelling tot de auto, bus of trein. Maar ook vliegen draagt bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarom heeft het kabinet de vliegbelasting ingevoerd. Deze belasting moet ervoor zorgen dat prijsverschillen tussen vliegtickets en treinkaartjes kleiner worden. Zo worden alternatieven zoals auto, bus of trein aantrekkelijker. In veel landen om Nederland heen is er ook een vliegbelasting”, zo schrijft Rijksoverheid.

Het kabinet zegt nog steeds in te zetten op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart, “omdat Europa gezamenlijk klimaatdoelen heeft gesteld”. De Europese Commissie heeft op 14 juli 2021 eerste stappen gezet door belasting op brandstof voor de luchtvaart op te nemen in het pakket ‘Fit-for-55’.

Author Arjen Lutgendorff