Presentatie over het nieuwe Center Parcs op de Vakantiebeurs

Andres Neira de Back (Marketing Director Center Parcs Europa) en Bas Post (Marketing Director BE & NL) geven tijdens de Vakantiebeurs Vakdag een presentatie over de nieuwe positionering van Center Parcs in Europa.

Zij nemen je mee in het verhaal achter deze transformatie dat eigenlijk helemaal niet in 30 minuten past. De presentatie vindt plaats in het Xperience theater en start om 11.30 uur en 13.00 uur.

In 1967 begon Piet Derksen het eerste vakantiepark van Nederland. 55 jaar later is Center Parcs springlevend en gaat met een hernieuwde merkpositionering terug naar de basis van zijn oprichter. Na jaren hard werken aan het product, met een investering van bijna 800 miljoen euro is begin 2023 ook de nieuwe visuele identiteit gepresenteerd.

Author Arjen Lutgendorff