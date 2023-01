Zien! Dit is het nieuwe logo van Center Parcs

Deel dit artikel

Center Parcs gaat 2023 in met een nieuwe look & feel, inclusief nieuw logo, dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. “Onze nieuwe look & feel visualiseert de verbinding met mens en natuur. En de manier waarop dit centraal staat in ons merk en onze ervaringen. We hebben ons zelfs laten inspireren door de natuur voor ons nieuwe logo en huisstijl”, laat Center Parcs weten.

Het nieuwe logo is volgens de organisatie betekenisvol en modern. “Het bestaat uit geometrische en natuurlijke vormen. Ons kleurenpalet is geïnspireerd door de natuur – door planten, aarde, water en lucht. Natuurlijk is onze nieuwe merkidentiteit veel meer dan een logo. Het bestaat uit een volledig concept met kleuren, iconen, vormen en patronen.”

Daarnaast is er volgens Center Parcs de laatste jaren veel veranderd in wat mensen belangrijk vinden en koesteren. “Meer dan ooit willen we ons echt verbonden voelen met elkaar en de natuurlijke omgeving om ons heen. Zo voelen we meer behoefte om samen te zijn. En bij ‘familie’ denken we nu aan iedereen om wie we geven. Om ons oorspronkelijke doel te kunnen blijven vervullen, veranderen wij mee. Door nog meer verbonden te zijn met elkaar en met de natuur door ervan te genieten en er goed voor te zorgen. Daarom brengen we dit tot leven in elk aspect van de nieuwe Center Parcs beleving, in harmonie met de natuurlijke omgeving.”

Bekijk hier de onthulling van het nieuwe logo of bekijk het logo onder de video.

Het nieuwe logo:

Author Dylan Cinjee