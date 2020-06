R.I.P. reisbranche

Waarom zou je überhaupt een standbeeld voor iemand neerzetten? Wie doet iets nou helemaal in zijn of haar eentje? Ook ANVR-directeur Frank Oostdam, Corendon-CEO Steven van der Heijden, SGR-directeur Erik Jan Reuver en General Manager TUI Nederland Arjan Kers kunnen de reisbranche niet in hun eentje redden. ‘Frank, waar ben je?’ roept iemand op social media, maar Frank kán het dus ook niet in z’n eentje doen.

Wij horen het dag in dag uit, de reisbranche staat in de frontlinie. Kunnen we niet iets doen waarbij iemand nog duidelijker de kar trekt? Iemand die Den Haag wakker schudt dat het water ons tot aan de lippen staat? Ja, er wordt dus al keihard gelobbyd, moeten we tv-legende Willibrord Frequin optrommelen? Ik kan mij ook voorstellen dat jullie een portie positiviteit kunnen gebruiken. Ratelband?

Met de afgelopen weken en de huidige situatie in gedachten zijn er genoeg reisprofessionals die niet kunnen wachten om iets te doen. Maar protesteren op het Malieveld? Wie gaat er als een ‘kermisattractie’ op dat veld staan? Je mag niet eens meer in het midden staan, omdat dat nog steeds kapot is doordat de boeren er met hun trekker overheen zijn gereden. Trekken jullie gele hesjes aan?

Vanuit de ANVR wordt er naar aanleiding van het gesprek dat zij hebben gehad met staatssecretaris Keijzer wederom een brief gestuurd, zo laat Frank Oostdam weten. Zouden ze hem hebben geopend met: ‘Ik heb hier een brief namens de reisbranche, die bijna hoog in de hemel is’? Er zijn toezeggingen gedaan, zo stelt ook Oostdam, maar er is er nog steeds geen sprake van sectorgerichte noodhulp. Je wil inderdaad niet dat er achteraf wordt gezegd: hadden we maar wat eerder aan de boom geschud.

Moeten we dan toch met spandoeken en als gekkies die later terug te zien zijn op Geenstijl naar het Malieveld trekken? Als mensen met passie voor de branche, als mensen die echt ergens voor staan, schreeuwen, vuisten maken, als mensen die gaan voor hun eigen doel, mensen die er zeker van willen zijn dat hun verhaal wordt gehoord. Protesteren, niet alleen omdat het leuk en gezellig is, maar vooral omdat de situatie steeds hachelijker wordt? Protesteren, omdat de sector die het hardst wordt getroffen duidelijkheid nodig heeft vanuit de overheid.

Hebben we meer aan braveriken of aan oproerkraaiers? Het is en blijft een interessante discussie. Die kermisgasten hebben naar aanleiding van hun protesten meteen te horen gekregen dat er misschien toch wel meer mogelijk is dan men in Den Haag eerst dacht. Ik hoor zo her en der dat de reisbranche zich in de steek gelaten voelt, maar er is nog niemand naar Den Haag ‘gevlogen’. Wij hebben de kermisgasten voorbij zien komen rijden op de snelweg. Allemaal stickers op hun wagens, protesteren, zichzelf laten zien. De reisbranche heeft alleen geen tijd om naar Den Haag te gaan, want reisprofessionals zijn nog druk met het annuleren en omboeken van vakanties.

Iemand gaf mij de tip wel wat mensen te kennen die nog veel interessanter materiaal hebben om mee te protesteren dan kermisattracties. Veel indrukwekkender ook, iets waarmee je de wereldpers haalt. Inderdaad, Corendon-oprichter Atilay Uslu zou met zijn Boeing richting Den Haag kunnen rijden over de snelweg… Wellicht dat (rivier)cruiseschepen voor de kust van Scheveningen kunnen gaan liggen in samenwerking met cruise-touroperators en wat te denken van alle collega’s met bussen? De Jong Intra Vakanties, Oad, Kras, Bolderman, Kupers, rijd al jullie bussen door Den Haag en er moet gereageerd gaan worden. Ondertussen blijft de reisbranche druk met het uitleggen van het verschil tussen luchtvaart en reisbranche en worden de vouchers met lede ogen geteld. Wat zal de interesse bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een vervolggesprek opleveren? De brief van de ANVR is onderweg, maar men heeft het dus razend druk in Den Haag.

Voor wie geen zin heeft om naar Den Haag te gaan, voor wie geen tijd heeft om naar Den Haag te gaan, voor wie zijn vertrouwen geeft aan hen die namens de reisbranche in gesprek zijn met Den Haag, hebben wij een ‘stille’ maar opvallende actie bedacht met bijgaande foto, die je hier ook in hoge resolutie kan vinden. Op deze manier maak je aan iedereen kenbaar dat het bijna is gedaan met de reisbranche. Zonder steun en garanties nooit meer onbezorgde vakanties… Dus vul er je social media mee, hang hem op in de etalage van je winkel, in je auto of plak hem op je rolkoffer en maak er een wandeling mee door Den Haag. Daar kom je in de omgeving van het Binnenhof vast politiek verslaggever Fons Lambie van het RTL Nieuws tegen. Hij is altijd als eerste op de hoogte van beslissingen die door politiek Den Haag worden genomen. Fons, hopelijk kan je ons zo snel mogelijk laten weten of de sectorgerichte noodhulp er gaat komen!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

