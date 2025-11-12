Autohuurspecialist Sunny Cars heeft een historische mijlpaal bereikt in het afgelopen boekjaar (1 november 2024 – 31 oktober 2025). Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben vakantiegangers meer dan één miljoen huurauto’s via het bedrijf geboekt. Klanten kozen maar liefst 1.032.000 keer voor de all-inclusive autohuurformule van Sunny Cars, wat resulteerde in een omzetstijging tot bijna 450 miljoen euro.

Deze uitstekende resultaten, afkomstig uit alle markten waar de specialist actief is (waaronder Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Luxemburg), weerspiegelen dat de vraag en het aanbod na enkele turbulente jaren weer in evenwicht zijn en dat tekorten bij het huren nauwelijks voorkwamen. Suzanne Al, managing director voor Nederland, België en Frankrijk, benadrukt dat deze mijlpaal aantoont dat Sunny Cars zich bewezen heeft als dé betrouwbare keuze: “De vele positieve beoordelingen en hoge klantloyaliteit bewijzen dat. Ons doel is om het hoge boekingsniveau vast te houden en tegelijkertijd onze service en productkwaliteit verder te versterken. We houden dan ook onze volledige focus op een zorgeloze customer journey.”

De boekingsresultaten werden ondersteund door opvallend stabiele huurprijzen – de gemiddelde huursom was vrijwel gelijk aan vorig jaar met 440 euro – en een gezonde mix van planners en spontane reizigers, waarbij gemiddeld 81 dagen van tevoren werd geboekt. Ondanks dat vertrouwde bestemmingen zoals Griekenland, Italië, Portugal en Spanje de lijst aanvoeren, zijn opkomende trendbestemmingen zoals Australië, Marokko, Mexico, Noord-Macedonië en Oman verantwoordelijk voor de hoogste groeipercentages.



In het afgelopen boekjaar heeft Sunny Cars ruim 4 miljoen euro aan schade uitbetaald. Dankzij de all-in formule van het bedrijf krijgt de huurder standaard het eigen risico én alle schade aan glas, banden, bodem en dak van de auto vergoedt. Ook minder vaak voorkomende schades, zoals het verlies van sleutels (114 keer vergoed, samen 41.669 euro) en vandalisme (vijftien keer vergoed, samen 10.119 euro) vallen onder de uitgebreide all-inclusive dekking.

Reisbranche blijft partner nummer één

Sunny Cars sluit het boekjaar af met een duidelijke boodschap: de reisbranche is en blijft de belangrijkste partner. Het merendeel van de boekingen worden gemaakt via een van de volgende drie kanalen: online portals, directe boekingen en reisorganisaties zoals reisbureaus, ZRA’s, touroperators en business agencies – en dat is geen toeval. “Onze aanwezigheid in alle kanalen laat zien hoe sterk ons all-inclusive autohuurconcept is,” zegt Marco Ammerlaan, tevens Managing Director Nederland, België en Frankrijk. “Reisbedrijven spelen hierin een sleutelrol. Dankzij hun advies kiezen steeds meer klanten bewust voor onze kwaliteit. Voor Sunny Cars is het geweldig om te zien dat zoveel professionals ons aanbevelen. We blijven dan ook investeren in tools en ondersteuning, zodat zij hun klanten de beste service kunnen bieden.”

2026

De blik gaat nu vooruit: voor 2026 zijn de wagenparken grotendeels vastgelegd en de vooruitzichten zijn positief. Toch blijft het advies: boek op tijd. In drukke periodes kunnen tekorten niet helemaal worden uitgesloten.

Foto: Marco Ammerlaan en Suzanne Al (Sunny Cars)