RIU Hotels & Resorts heeft met trots de volledige transformatie van het geliefde Riu Palace La Mola op het eiland Formentera aangekondigd.

Dit hotel, dat al jaren deel uitmaakt van de Riu-familie, heeft een geheel vernieuwde uitstraling. Het is nu een viersterren superior RIU Palace hotel. Gasten zullen direct de veranderingen opmerken bij binnenkomst in het hotel. De lobby is aanzienlijk ruimer geworden en het panoramische terras is uitgebreid en beschikt nu over een podium voor shows.

Hoger niveau

Alle 345 kamers zijn volledig gerenoveerd voor meer comfort, en het aantal suites met uitzicht op de Middellandse Zee is toegenomen. Ook de gastronomie is naar een hoger niveau getild, met nu drie restaurants om uit te kiezen: het hoofdrestaurant Sargantana, het gastronomische restaurant Krystal, en Ilios, een gezellige snackbar aan zee. Nieuwe voorzieningen zijn onder meer een gloednieuwe fitnessruimte en spa, evenals een solarium met Balinese bedden voor ultieme ontspanning.

Frisse stijl

Dit project is bijzonder voor RIU, aangezien het voor het eerst volledig onder leiding stond van Roberto en Luis Riu Rodríguez, zonen van Luis Riu en leden van de vierde generatie van de familie. Zij hebben alle beslissingen genomen, van ontwerp tot service, wat het hotel een volledig nieuwe en frisse stijl heeft gegeven die perfect opgaat in de mediterrane essentie van Formentera.

Bekijk hieronder meer beelden van het hotel.

Foto’s: RIU Hotels & Resorts.