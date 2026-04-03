De aankondiging van de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport kwam begin 2024 voor de reissector als een donderslag bij heldere hemel. Inmiddels is bekend dat de renovatie zal plaatsvinden van 1 februari tot en met 19 juli 2027. Wat vinden reisbureau-eigenaren in de regio van dit besluit en de impact ervan? Travelpro sprak hierover met Rens Fikkers (eigenaar van VakantieXperts Travel Service Best) en Riks de Jong (eigenaar van Reisbureau De Kempen; TravelXL – Riks de Jong in Budel).

Foto boven: Rens Fikkers (links) en Riks de Jong (rechts).

Fikkers laat in gesprek met Travelpro weten dat de sluiting van de luchthaven geen invloed heeft op de boekingen. ‘Het gaat allemaal gewoon door, wij ondervinden geen problemen als het gaat om de boekingen door de aanstaande sluiting van Eindhoven Airport. Het is vanuit de regio een klein uurtje rijden naar Airport Weeze, dus dat is prima te doen. De renovatie van de luchthaven zie ik alleen maar als een voordeel, want de baan wordt dusdanig verbeterd dat de vluchten niet meer hoeven uit te wijken naar Airport Weeze of dat de vluchten geannuleerd moeten worden omdat er mist is. Het kwam nogal eens voor dat mensen gepland stonden om te landen op Eindhoven Airport, maar dat ze moesten uitwijken naar Weeze waar vandaan ze met een bus naar Eindhoven moesten of dat de vlucht werd geannuleerd. Dus de sluiting is het zeker wel waard.’

De Jong merkt er niks van in de boekingen dat Eindhoven Airport gaat sluiten. ‘We weten dat er partijen zijn, die de wijzigingen voor volgend jaar nog niet hebben doorgevoerd in de systemen. Die blijven reizen verkopen alsof die vertrekken vanaf Eindhoven Airport. Die gaan reizigers wanneer de luchthaven sluit eventueel met bussen naar andere luchthavens brengen. Airlines die slots hebben op andere airports hebben het in de systemen al omgezet naar die andere airports, maar heel veel retailers doen alsof ze in de periode dat de luchthaven is gesloten nog vertrek vanaf Eindhoven aanbieden.’

Reageren

Wil je reageren op de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport? Mail redactie@travelpro.nl.

Goede impuls

Fikkers maakt zich niet druk om een mogelijk definitief vertrek van airlines uit Eindhoven door de tijdelijke sluiting. Wat als Lelystad Airport opent en airlines Lelystad verkiezen boven Eindhoven? ‘Dan kiezen mensen uit deze regio alsnog voor luchthavens die dichterbij liggen. Ik denk dat het een goede impuls is voor Maastricht. Waar daar nu bijna alleen nog maar met vracht wordt gevlogen, zullen er meer commerciële vluchten vandaan gaan vertrekken.’ Vanuit Eindhoven ligt er een vracht aan luchthavens dichterbij dan Lelystad Airport (142 kilometer), namelijk Maastricht Aachen Airport (60 km), Airport Weeze (65 km), Antwerp Airport (90 km), Brussels Airport (95 km), Düsseldorf Airport (105 km), Schiphol Airport (115 km) en Rotterdam The Hague Airport (115 km).

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Forse uitbreiding Maastricht

Maastricht Aachen Airport meldt zelf ook de sluiting van Eindhoven Airport. ‘Het winterschema wordt in februari 2027 fors uitgebreid door de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport. Van februari tot half juli 2027 verplaatsen TUI en Transavia (een deel van) hun operatie naar Maastricht, met een breed aanbod aan populaire bestemmingen. Hierdoor groeit de rol van Maastricht Aachen Airport binnen het Nederlandse luchtvaartnetwerk verder.’

Uitkijken naar de zomer van 2027

‘Normaal opereren we met negen vliegtuigen van Transavia op Eindhoven Airport. Tijdens de sluiting verhuizen twee vliegtuigen tijdelijk naar Maastricht Aachen Airport en vier naar Weeze Airport. We kijken er naar uit om in de zomer van 2027 weer te vliegen vanaf een vernieuwd Eindhoven Airport’, aldus Marloes van Laake, operationeel directeur van Transavia.

Honderden euro’s duurder

De Jong benadrukt dat de sluiting van Eindhoven Airport voor zijn team niet spectaculair is. De Jong: ‘Wij boeken voor 80% tot 90% vanuit Duitsland. Het ergste is dat er wordt aangegeven dat de renovatie tot 19 juli 2027 gaat duren, maar we verwachten allemaal dat, zoals bij elk groot project, ze dat moeilijk gaan halen. Als ze dat niet redden, dan loopt het vast. Denk jij dat ze in het hoogseizoen direct gaan opstarten met 70.000 pax in 1 weekend? Eigenlijk verkopen we straks al structureel niks meer vanaf Eindhoven. Wij gaan het over de zomer heen tillen. Ik verkoop net nog een reis naar Kreta met vertrek vanuit Duitsland. Dezelfde reis was met vertrek vanaf Eindhoven Airport € 800 duurder. Eindhoven ( lees Nederlandse airports ) is structureel honderden euro’s duurder, op de bestemmingen waar wij het meest op verkopen. Wij brengen de mensen graag met taxi’s naar Düsseldorf, Keulen, Paderborn, enzovoorts.’

Rendabel

Op de vraag aan De Jong hoe een luchthaven als Eindhoven Airport rendabel blijft, laat hij weten: ‘Dat weet ik niet. Alle Duitse touroperators die hier in de regio regelmatig roadshows en workshops geven praten alleen maar over Duitsland tijdens workshops die we volgen. Het zijn ook bijna alleen nog maar workshops van Duitse organisaties die hier zeer regelmatig in de regio plaatsvinden. Er komen ook steeds meer Duitse partijen de Nederlandse markt op.’

Sluiting?

Deze week nog ontstond er ophef over een onderzoek waarin ook de mogelijkheid tot het sluiten van Eindhoven Airport werd meegenomen. Hoewel dit scenario als uiterste optie is opgenomen om de maatschappelijke waarde van de luchthaven in kaart te brengen, benadrukt de provincie Noord-Brabant dat de kans op een daadwerkelijke sluiting vrijwel nihil is. Dat meldde Omroep Brabant deze week. Omdat het terrein een militaire basis is, ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bovendien bij het Rijk en niet bij de provincie.

Record

Eindhoven Airport, dat op haar website informatie deelt over de tijdelijke sluiting, verwelkomde in 2025 met 6.956.486 passagiers een recordaantal passagiers (vertrekkend en aankomend opgeteld). Er waren 41.011 vliegtuigbewegingen (starts en landingen opgeteld) vanaf en naar Eindhoven Airport. In 2024 en 2023 lag dat respectievelijk op 40.826 en 41.496. Eindhoven Airport had in 2025 – net zoals in 2024 – een vergund aantal vliegtuigbewegingen van 41.500. Het hoge aantal passagiers in 2025 werd mede behaald door de inzet van grotere toestellen. Daarnaast lag de gemiddelde bezetting van de vluchten met 170 passagiers nog hoger (2024: 167).

Reageren

Wil je reageren op de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport? Mail redactie@travelpro.nl.