Roompot opent vijf unieke pop-up glampings in eigen land

De vakantieparkketen Roompot heeft bekendgemaakt dat het vijf nieuwe pop-up glamping locaties toevoegt aan zijn aanbod. Het tekende hiervoor een unieke samenwerking met de pop-up glampings ‘Glamp Outdoor Camp’. Heel wat Nederlandse gezinnen hebben definitief besloten om vakantie in eigen land te vieren. Met bijna 200 vakantielocaties in portfolio, van luxevilla’s tot beach houses en van het nieuwe vakantieconcept Cuber tot luxe kamperen bij de boer, biedt Roompot hen het breedste aanbod in de markt aan.

Naast het erg ruime aanbod aan vakantiewoningen aan de kust, aan het water of in het bos, vinden Roompots gasten vanaf vandaag ook 5 unieke pop-up glampings op Roompot.nl. Roompot tekende hiervoor een partnership met de pop-up glampings ‘Glamp Outdoor Camp’. Hiermee biedt Roompot zijn gasten een unieke ervaring en sfeer. De 5 locaties staan namelijk garant voor een unieke en relaxte outdoor festivalvibe op een bijzondere plek in Nederland.

Lees ook: Sunweb Group en Roompot gaan samenwerking aan.

Wie een weekend met zijn tweetjes of een gezellige vakantie met het hele gezin plant, moet op deze glampinglocaties niet aan een kampeervuurtje denken. In plaats daarvan krijgt hij/zij de lekkerste streetfood gerechten en de meest chille muziek geserveerd.

Jongleurs, acteurs, clowns, goochelaars, tekenaars, … zijn ook van de partij en zullen het hele gezin op elk uur van de dag op een chille manier weten te entertainen. Daarnaast voorziet men leuke ontdek-boxen, spellen en spelen voor het hele gezin. Niemand zal er zijn accommodatie ook ‘tent’ durven noemen. Roompots gasten genieten van een ruime keuze aan accommodaties: van comfortabele safaritenten voorzien van een koelkast tot XXL panoramatenten met badkamer waarin gasten nachtenlang door het dak naar de sterren kunnen staren.

De vijf locaties bevinden zich in de Veluwe, het natuurgebied De Maashorst, het Land van Maas en Waal, Achterhoek en Twente. Inclusief deze 5 glamping locaties maakte Nederlands grootste aanbieder van vakantiewoningen en -parken dit jaar al 38 vakantielocaties bekend.

In januari kondigde Roompot aan dat het een nieuw park in Zuid-Frankrijk in 2022 zal openen. Een week later volgde het bericht over het nieuwe vakantieconcept Cuber dat de service van een designhotel met de vrijheid van een vakantiehuis combineert en zijn eerste gasten op 5 juli ontvangt. Op 1 maart raakte bekend dat het park De Veluwse Hoevegaerde op 1 januari 2022 van Landal naar Roompot overstapt. Elf dagen later breidde Roompot zijn aanbod uit met 27 nieuwe locaties op één dag. Ditmaal geen vakantieparken, maar echte boerderijen in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk waar gasten heerlijk in alle luxe en comfort van de sfeer op het platteland kunnen genieten. Eind maart voegde Roompot alweer 2 Franse parken aan zijn aanbod toe. Hierop volgde 2 weken geleden het bericht over 13de Noord-Hollandse park voor Roompot. In 2020 kondigde Roompot 51 nieuwe parken in evenveel weken aan.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.