Sunweb Group en Roompot gaan samenwerking aan

Sunweb Group en Roompot gaan een samenwerking aan. Vanaf vandaag kunnen klanten van Sunweb Group vakantiewoningen van Roompot boeken in Nederland, België en Duitsland. Dit is mogelijk op 50 Roompot vakantieparken en resorts.

Sinds de versoepeling van de maatregelen door de Nederlandse overheid ziet Roompot de vraag naar vakanties in eigen land, België en Duitsland sterk toenemen. Die tendens merkt Sunweb Group ook onder haar reizigers op. Dankzij deze ontwikkelingen is de meerjarige samenwerking, waar al langer aan gewerkt werd, versneld tot stand gekomen. Mogelijk wordt de samenwerking in de toekomst verder uitgebreid. Met deze samenwerking breidt Sunweb Group haar aanbod uit en biedt de reisorganisatie voor het eerst ook binnenlandse reizen aan. Het aanbod is vanaf nu via de website van Sunweb beschikbaar. Aanvankelijk ligt de focus op binnenlandse vakantiewoningen, maar zodra er meer mogelijkheden zijn om te reizen naar België en Duitsland, zal ook dit aanbod te boeken zijn.

Gevarieerd aanbod

Sunweb Group en Roompot stelden een gevarieerd aanbod samen op 50 vakantieparken en resorts; van comfortabele lodges in bosrijke natuurgebieden tot aan strandhuisjes en luxevilla’s aan de kust. Klanten die van Sunweb Group een SGR-voucher hebben ontvangen, kunnen hiermee nu ook een vakantie dichtbij huis boeken. Mattijs ten Brink (CEO Sunweb Group) vertelt: “Wij verheugen ons op een langdurige en strategische samenwerking met Roompot, waarmee vakantiegangers nu uit een nog gevarieerder aanbod kunnen kiezen. De vakantieparken van Roompot bieden voor ieder wat wils.”

Uitbreiding aanbod Roompot met vlieg- en skivakanties

Op zijn beurt bereidt Roompot zich voor op het moment dat zijn vakantiegangers weer verder willen reizen, met het vliegtuig richting de zon of op wintersportvakantie. Het ruime aanbod van Sunweb Group is voor de klanten van Roompot een sterke aanvulling op de vakantieparken en resorts. In de komende tijd zal verdere invulling worden gegeven aan de samenwerking. Jurgen van Cutsem (CEO Roompot) zegt: “Met de digitale krachten van Roompot en Sunweb Group kunnen we de vraag van onze gasten nog beter beantwoorden en van deze commerciële samenwerking een succes maken. We kijken er ook naar uit om het gevarieerde aanbod aan vlieg- en wintersportvakanties van Sunweb Group aan onze gasten te gaan aanbieden.”

