Sunny Cars heeft de nieuwe Smile Society Top 100 bekendgemaakt. Daan Blanket (Miradouro Travel) mag zich dit kwartaal de beste van Nederland noemen. Zijn inzet wordt door de autohuurspecialist beloond met een autohuurcheque ter waarde van € 500.

Daan richtte 1,5 jaar geleden zijn bedrijf Miradouro Travel op, een vakantiespecialist met de focus op reizen naar Madeira en de Azoren. De verbazing is dan ook groot dat hij nu al op nummer 1 staat in de Top 100 lijst. “Toen ik het telefoontje kreeg was ik verbaasd. Vorig jaar stond ik ook in de lijst, maar op plek 31. Ondanks dat ik veel huurauto’s geboekt heb en mijn bestemmingen zich ervoor lenen om met huurauto te ontdekken, kon ik een nummer 1 positie niet geloven. De autohuurcheque ga ik snel inwisselen tijdens mijn reis naar de Azoren over een paar weken”, vertelt Daan.

Fieneke van Heusden-Bosters, Account Manager Retail & ZRA’s Sunny Cars Nederland, vertelt dat Daan het levende bewijs is dat het haalbaar is om zo hoog in de lijst te komen. “Anderhalf jaar geleden nam Daan contact met ons op. Hij wilde graag een Sunny Cars account om huurauto’s te kunnen aanbieden aan zijn klanten. Toen ik hem de vraag stelde of hij kon inschatten hoeveel huurauto’s hij verwacht te verkopen, vond hij dit lastig. Nog geen twee jaar later heeft hij een fantastisch resultaat neergezet. Ik weet zeker dat dit komt door de passie hoe hij over de eilanden vertelt.”

De kaarten zijn vanaf begin april opnieuw geschud. Iedereen maakt weer kans om een positie te bemachtigen in de Smile Society Top 100. “Naast autohuurkorting versturen we begin juli de laatste uitnodigingen voor ons Smile Society Event in september. Stond je afgelopen jaar niet in de lijst? Draai de motor aankomende maanden op volle toeren. Het wordt een dag die in het teken staat van lachen, gieren en gillen! Hier wil je bij zijn,” vertelt Fieneke.