Het thema van het komende ANVR-congres, gehouden van woensdag 13 tot en met zondag 17 november, is: Energizing The Future of Travel. Bij de nieuwe editie hoort ook een nieuw logo, dat de ANVR vandaag presenteert.



Met het thema Energizing The Future of Travel zegt de ANVR onder meer een link te leggen met de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, waarmee het congresland, Oman, zich bezighoudt.



Logo

“De honingraatvorm van het logo is op deze waterstof geïnspireerd. Deze vorm zie je namelijk vaak terugkomen bij afbeeldingen over waterstof en wordt in Oman veelvuldig gebruikt, zoals bijvoorbeeld in de vele Moorse tegelmozaïeken in de beroemde Sultan Qaboos moskee in Muscat. De kleuren van het land zijn in het logo verwerkt: de zandkleur van de woestijn, het azuurblauw van de zee, en goud dat doelt op het ‘geurende goud’ van de wierook van de Frankincense boom die je in Oman overal ruikt. Het vloeiende verloop in het logo geeft de samenwerking en het bundelen van de krachten binnen de ANVR weer. De energie om de toekomst van reizen te waarborgen”, aldus de branchevereniging.

Pre- en posttour

Het congres wordt gehouden van woensdag 13 tot en met zondag 17 november. Daarnaast worden er pre- en posttours samengesteld, waardoor deelnemers voorafgaand of naderhand meer kunnen ontdekken van Oman, aangezien de congresdagen voornamelijk in Muscat zullen plaatsvinden. Hier is voor gekozen om het reizen tijdens het congres zo veel mogelijk te beperken, aangezien dat vorig jaar zeer hoge scores opleverde in de enquête die achteraf afgenomen is onder de deelnemers.



Zakenreismiddag

In navolging van vorig jaar zal er tijdens het congres weer een middag worden gehouden voor de zakenreisbedrijven van de ANVR. Waarin ook nu weer ruimte is voor discussie en brainstorm.

Foto: Muscat, hoofdstad van Oman.