Rove Hotels heeft een nieuw hotel geopend op Al Marjan Island, in het emiraat Ras Al Khaimah. Het hotel ligt aan het strand en telt 441 kamers. Ongeveer 30% van deze kamers zijn met elkaar verbonden, wat het hotel geschikt maakt voor gezinnen.

Het pand is ontwikkeld door Marjan in samenwerking met Stirling Hospitality Advisors. In het ontwerp is rekening gehouden met lokale culturele elementen en duurzaamheidsrichtlijnen van Ras Al Khaimah. Het hotel elimineert onder andere plastic voor eenmalig gebruik en composteert al het voedselafval.

Lees ook: “Sla de Suwaidi Pearl Farm zeker niet over”.

Voor gasten zijn er faciliteiten zoals een zwembad, fitnessruimte, kinderspeelplaatsen en een buitenbioscoop. Daarnaast zijn er eet- en drinkgelegenheden binnen het hotel en op het eiland. Met de opening van Rove Al Marjan Island heeft de hotelketens nu meer dan 4.000 operationele kamers in de Verenigde Arabische Emiraten. Ras Al Khaimah, waar het hotel is gevestigd, trok in 2024 een recordaantal van 1,28 miljoen overnachtende gasten. Het emiraat profileert zich als een opkomende toeristische bestemming, met zowel natuur als cultureel erfgoed.

Het eerste hotel opende in 2016 in het centrum van Dubai. Inmiddels bestaat het merk uit meer dan 6.000 hotelkamers en residenties, verspreid over gerealiseerde en geplande locaties. Rove richt zich op stedelijke locaties en houdt in het ontwerp rekening met lokale invloeden en duurzaamheid.