Schiphol vraagt luchtvaartmaatschappijen vandaag vluchten te annuleren

Schiphol heeft een aantal luchtvaartmaatschappijen met passagiers die vertrekken via Vertrekhal 3 gevraagd vandaag vluchten te annuleren tussen 16.00 uur en 23.00 uur. De bezetting van beveiligingspersoneel is vandaag minder dan hetgeen Schiphol bij de beveiligingsbedrijven heeft uitgevraagd. Daardoor is er een tekort aan beveiligers en neemt het aantal wachtende reizigers toe, met name in Vertrekhal 3.